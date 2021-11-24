https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/chast-sukhuma-ostavalas-bez-podachi-elektroenergii-s-nochi--1036460812.html

Часть Сухума оставалась без подачи электроэнергии с ночи

Часть Сухума оставалась без подачи электроэнергии с ночи

С 23 ноября в республике действует новый график веерных отключений. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T09:05+0300

2021-11-24T09:05+0300

2021-11-24T09:05+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

сухум

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Большая часть старого поселка и район магазина "Колос" остались без подачи электроэнергии из-за повреждения распределительных сетей 41 и 37 на подстанции "Сухум-1". Об этом вечером 23 ноября сообщила пресс-служба "Черноморэнерго". Также из строя трансформатор в ТП 114 "Школа" на Маяке."Черноморэнерго" с 23 ноября обновило график веерных отключений по стране. Дополнительные отключения, по словам энергетиков, - вынужденная мера, нагрузки возрастают, а линии не выдерживают, происходят частые поломки.

сухум

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, сухум