https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/deputaty-otklonili-postanovlenie-ob-uvolnenii-glav-mvd-genprokuratury-i-prokurora-sukhuma-1036469235.html

Депутаты отклонили постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокурора Сухума

Депутаты отклонили постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокурора Сухума

В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T18:07+0300

2021-11-24T18:07+0300

2021-11-24T18:07+0300

в абхазии

парламент абхазии

мвд абхазии

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии не принял постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры Сухума. Как пояснил корреспонденту Sputnik депутат Народного собрания Леонид Чамагуа, постановление не набрало нужного количества голосов. В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание, на котором рассмотрели обращение Народно-патриотического союза Абхазии. Авторы обращения выразили озабоченность по поводу криминогенной обстановки в стране и грубого нарушения законодательства республики со стороны правоохранительных органов. Они потребовали экстренного созыва внеочередной сессии Парламента для оценки ситуации и принятия неотложных мер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/genprokuror-i-glava-mvd-otchitalis-v-parlamente-o-rassledovanii-rezonansnykh-prestupleniy-1036468318.html

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парламент абхазии, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии