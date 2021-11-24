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https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/deputaty-otklonili-postanovlenie-ob-uvolnenii-glav-mvd-genprokuratury-i-prokurora-sukhuma-1036469235.html
Депутаты отклонили постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокурора Сухума
Депутаты отклонили постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокурора Сухума
В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии не принял постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры Сухума. Как пояснил корреспонденту Sputnik депутат Народного собрания Леонид Чамагуа, постановление не набрало нужного количества голосов. В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание, на котором рассмотрели обращение Народно-патриотического союза Абхазии. Авторы обращения выразили озабоченность по поводу криминогенной обстановки в стране и грубого нарушения законодательства республики со стороны правоохранительных органов. Они потребовали экстренного созыва внеочередной сессии Парламента для оценки ситуации и принятия неотложных мер.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/genprokuror-i-glava-mvd-otchitalis-v-parlamente-o-rassledovanii-rezonansnykh-prestupleniy-1036468318.html
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парламент абхазии, мвд абхазии, генеральная прокуратура абхазии

Депутаты отклонили постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокурора Сухума

18:07 24.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия в парламента Республики Абхазия
Сессия в парламента Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Парламент Абхазии не принял постановление об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры Сухума.
Внеочередное заседание в Парламенте - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
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Генпрокурор и глава МВД отчитались в Парламенте о расследовании резонансных преступлений
17:58
Как пояснил корреспонденту Sputnik депутат Народного собрания Леонид Чамагуа, постановление не набрало нужного количества голосов.
В среду 24 ноября в Парламенте Абхазии состоялось внеочередное заседание, на котором рассмотрели обращение Народно-патриотического союза Абхазии.
Авторы обращения выразили озабоченность по поводу криминогенной обстановки в стране и грубого нарушения законодательства республики со стороны правоохранительных органов. Они потребовали экстренного созыва внеочередной сессии Парламента для оценки ситуации и принятия неотложных мер.
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