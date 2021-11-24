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Генпрокурор и глава МВД отчитались в Парламенте о расследовании резонансных преступлений

Генпрокурор и глава МВД отчитались в Парламенте о расследовании резонансных преступлений

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2021-11-24T17:58+0300

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба и глава МВД Дмитрий Дбар отчитались перед Парламентом о ходе расследования резонансных преступлений в стране.16 ноября в результате перестрелки в Гагре между сотрудниками МВД и двумя молодыми людьми из поселка Бзыпта, которые, по данным следствия, готовили покушение на сотрудника гагрской милиции, один человек погиб и второй был ранен. Как рассказал Генпрокурор Адгур Агрба, возбуждено уголовное дело по этому факту и проводятся следственные действия. Он подчеркнул, что в управлении уголовного розыска МВД Абхазии была информация о готовящемся преступлении в отношении сотрудников гагрской милиции Читанава, который сейчас отстранен от работы, и Шванба. По словам Агрба, следствие обладает смс-перепиской, в которой обсуждались детали готовящегося преступления. Также есть две еще необнародованные видеозаписи самого задержания. Он также добавил, что у Хагуш был револьвер системы Наган, у Кетия был двуствольный обрез и граната F-1. После того как они увидели милиционеров, Кетия схватился за кольцо гранаты. Сотрудники милиции, уточнил генпрокурор, понимая, что есть угроза их жизни, стали отпускать Хагуш и Кетия. "Никто из сотрудников не применил оружие. Когда они отходили от сотрудников милиции – это отчетливо видно на записи – Хагуш, который сегодня находится в больнице с ранением в предплечье, произвел три выстрела из нагана в направлении милиционеров, а именно Папба и Хеция, которые были в 15 метрах от него. Когда это произошло, естественно, понимая, что есть угроза для жизни сотрудников милиции – я тоже именно так это оценил – в момент произведения выстрелов Хагуш милиционеры также применили оружие", – отметил Агрба. Генпрокурор сообщил, что с августа проводилась проверка, и месяц назад возбудили уголовное дело в отношении трех сотрудников милиции. Дело находится на стадии производства. Парламентарии также задали вопрос генпрокурору о том, можно ли было предотвратить такое трагическое развитие событий и было ли возможно провести задержание Кетия и Хагуш менее опасным способом. Например, задержать их дома. По мнению Агрба, в таком случае возник бы вопрос о том, откуда информация у правоохранительных органов о готовящемся покушении. Такой ответ возмутил некоторых депутатов. Генпрокурор ответил, что это сугубо личное мнение депутата и он может при нем оставаться, а сам он опирается на факты уголовного дела. В ответ Ардзинба обвинил Агрба в том, что он дискредитирует власть и правоохранительные органы. Парламентарий Леонид Чамагуа назвал эти события трагическими. Он также считает, что до проведения операции можно было бы подключить к решению проблемы родителей этих парней или же их родственников. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар уточнил, что оперативно-розыскной деятельностью занималось непосредственно возглавляемое им ведомство, и дополнил развитие тех событий некоторыми деталями. Он не отрицает, что при задержании можно было использовать спецподразделения, но не было точно известно, кто именно будет совершать это преступление, так как круг подозреваемых был большим. По поручению Дбар, два его заместителя встретились с родственниками Анри Атейба и поговорили с ними об урегулировании возникшего вопроса. Само покушение, по его словам, планировалось несколько раз, но отменялось по разным причинам. "Чтоб прийти домой и задержать кого-то, я должен знать, кого задерживать. Еще раз поясняю, круг был очень большой. Да, до нас доходили слухи о неких актах мести. Поэтому мы разговаривали непосредственно с родственниками погибшего. Мы не знали, что это будут делать друзья или знакомые", – отметил Дбар. Дбар также подчеркнул, что из переписки МВД стало известно о том, что Кетия должен был выстрелить из обреза в голову замначальника ОВД, а Хагуш должен был его "добить". Задержание проводили сотрудники управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Гагрского РОВД, у которых стаж работы от 15 лет, уточнил Дбар и добавил, что и проходило оно в особо опасных условиях, как для жизни окружающих, так и для жизни сотрудников органов внутренних дел. Министр внутренних дел страны уверен, если Кетия за грабеж и сопротивление сотрудникам милиции в прошлом получил бы судом не три года условно, а реальный срок, то его гибели можно было бы избежать. Спикер Парламента Валерий Кварчия спросил у Дбар, не смущает ли его, что именно в Гагре происходят подобные инциденты, в том числе случаи с избиением туристов и повешением заключенного. Дбар ответил, что покойный Анри Атейба два года назад уже совершал попытку суицида в РОВД Цандрипша. Он также подчеркнул, что в случае доказательства виновности сотрудников милиции они будут сидеть в тюрьме и нести ответственность по всей строгости закона. Помимо этого, он выразил настороженность по поводу того, что "ведется открытая борьба с правоохранительной системой".

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