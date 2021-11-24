https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/glava-galskogo-rayona-otchitalsya-na-soveschanii-s-prezidentom-1036463616.html

Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом

Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с инспекционной поездкой в Галском районе. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T12:33+0300

2021-11-24T12:33+0300

2021-11-24T13:10+0300

в абхазии

аслан бжания

константин пилия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

галский район

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Галского района Константин Пилия отчитался о деятельности района с начала 2021 года.По его словам, доходы района с начала года составили 42 миллиона рублей, расходная часть составила 231 миллион рублей, основные траты пришлись на заработную плату –198 миллионов рублей. На сферу образования было выделено 108 миллионов рублей, на здравоохранение - 22 миллиона, на сферу культуры - 6 миллионов.Пилия отметил, что в районе проживает более 37 тысяч человек, 7605 человек живут в городе Гал, трудоспособное население – 14814 человек, пенсионеров 5777 человек. Средняя заработная плата по району – 9700 рублей.Ситуация с COVIDС начала 2021 года в Галском районе диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 1918 человек, всего протестировано 7296 человек, сказал Пилия. На амбулаторном лечении находилось 1527 человек, в мобильном госпитале Минобороны России леченое прошли 24 человека, в Гудаутском госпитале – 31 человек, 711 человек проходили лечение за переделами Абхазии.Он добавил, что в этом году было 39 415 тысяч обращений в районную больницу, из них 4412 детей, в районе родилось 118 детей. ЭнергетикаКонстантин Пилия также доложил о ситуации в сфере энергетики в районе. По его словам, собираемость за электроэнергию в 18 селах района составила 61 процент, 48 процентов в городе от физлиц, более 90 процентов от юрлиц. Пилия отметил, что район потребляет на пять процентов больше электричества, чем в 2019 году. По информации главы района, за отчетный период было зарегистрировано 36 преступлений, раскрыто 33. Особо тяжких преступлений не зарегистрировано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Piliya-o-razvitii-ekonomiki-mayninge-i-pasportizitsii-v-Galskom-rayone-1033075930.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/prezidentu-obyasnili-pochemu-v-galskoy-bolnitse-ne-funktsioniruet-apparat-mrt-1036462300.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210722/Borba-s-mayningom-i-COVID-19-svalka-i-golubika-chem-zhivet-Galskiy-rayon-1032887245.html

галский район

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аслан бжания, константин пилия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, галский район