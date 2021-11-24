https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/glava-galskogo-rayona-otchitalsya-na-soveschanii-s-prezidentom-1036463616.html
Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом
Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с инспекционной поездкой в Галском районе. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T12:33+0300
2021-11-24T12:33+0300
2021-11-24T13:10+0300
в абхазии
аслан бжания
константин пилия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
галский район
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Галского района Константин Пилия отчитался о деятельности района с начала 2021 года.По его словам, доходы района с начала года составили 42 миллиона рублей, расходная часть составила 231 миллион рублей, основные траты пришлись на заработную плату –198 миллионов рублей. На сферу образования было выделено 108 миллионов рублей, на здравоохранение - 22 миллиона, на сферу культуры - 6 миллионов.Пилия отметил, что в районе проживает более 37 тысяч человек, 7605 человек живут в городе Гал, трудоспособное население – 14814 человек, пенсионеров 5777 человек. Средняя заработная плата по району – 9700 рублей.Ситуация с COVIDС начала 2021 года в Галском районе диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 1918 человек, всего протестировано 7296 человек, сказал Пилия. На амбулаторном лечении находилось 1527 человек, в мобильном госпитале Минобороны России леченое прошли 24 человека, в Гудаутском госпитале – 31 человек, 711 человек проходили лечение за переделами Абхазии.Он добавил, что в этом году было 39 415 тысяч обращений в районную больницу, из них 4412 детей, в районе родилось 118 детей. ЭнергетикаКонстантин Пилия также доложил о ситуации в сфере энергетики в районе. По его словам, собираемость за электроэнергию в 18 селах района составила 61 процент, 48 процентов в городе от физлиц, более 90 процентов от юрлиц. Пилия отметил, что район потребляет на пять процентов больше электричества, чем в 2019 году. По информации главы района, за отчетный период было зарегистрировано 36 преступлений, раскрыто 33. Особо тяжких преступлений не зарегистрировано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210821/Piliya-o-razvitii-ekonomiki-mayninge-i-pasportizitsii-v-Galskom-rayone-1033075930.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/prezidentu-obyasnili-pochemu-v-galskoy-bolnitse-ne-funktsioniruet-apparat-mrt-1036462300.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210722/Borba-s-mayningom-i-COVID-19-svalka-i-golubika-chem-zhivet-Galskiy-rayon-1032887245.html
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аслан бжания, константин пилия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, галский район
Бюджет, COVID и энергетика: глава Галского района отчитался на совещании с президентом
12:33 24.11.2021 (обновлено: 13:10 24.11.2021)
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с инспекционной поездкой в Галском районе.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Галского района Константин Пилия отчитался о деятельности района с начала 2021 года.
По его словам, доходы района с начала года составили 42 миллиона рублей, расходная часть составила 231 миллион рублей, основные траты пришлись на заработную плату –198 миллионов рублей. На сферу образования было выделено 108 миллионов рублей, на здравоохранение - 22 миллиона, на сферу культуры - 6 миллионов.
Из резервного фонда главы администрации был потрачен один миллион 746 тысяч рублей на оказание помощи гражданам района, перевозку граждан и врачей в Гудаутский ковидный госпиталь, организацию Дня Победы и Независимости Абхазии, меры по нераспространению ковида в школах.
Пилия отметил, что в районе проживает более 37 тысяч человек, 7605 человек живут в городе Гал, трудоспособное население – 14814 человек, пенсионеров 5777 человек. Средняя заработная плата по району – 9700 рублей.
Ситуация с COVID
С начала 2021 года в Галском районе диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 1918 человек, всего протестировано 7296 человек, сказал Пилия.
На амбулаторном лечении находилось 1527 человек, в мобильном госпитале Минобороны России леченое прошли 24 человека, в Гудаутском госпитале – 31 человек, 711 человек проходили лечение за переделами Абхазии.
На борьбу с коронавирусом Галский район потратил два миллиона 380 тысяч рублей.
Он добавил, что в этом году было 39 415 тысяч обращений в районную больницу, из них 4412 детей, в районе родилось 118 детей.
Энергетика
Константин Пилия также доложил о ситуации в сфере энергетики в районе.
По его словам, собираемость за электроэнергию в 18 селах района составила 61 процент, 48 процентов в городе от физлиц, более 90 процентов от юрлиц.
Пилия отметил, что район потребляет на пять процентов больше электричества, чем в 2019 году.
С 1 января 2021 года в районе было выявлено шесть крупных майнинг-ферм, было изъято 473 аппарата. 107 аппаратов были найдены и изъяты в частном секторе. Их хранят на складе районного УВД.
По информации главы района, за отчетный период было зарегистрировано 36 преступлений, раскрыто 33. Особо тяжких преступлений не зарегистрировано.