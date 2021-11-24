https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/minoborony-s-saperami-iz-rossii-pristupilo-k-inzhenernoy-razvedke-aeroporta-sukhuma-1036463161.html

Минобороны с саперами из России приступило к инженерной разведке аэропорта Сухума

Минобороны с саперами из России приступило к инженерной разведке аэропорта Сухума

По прогнозам, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T12:06+0300

2021-11-24T12:06+0300

2021-11-24T12:13+0300

в абхазии

саперы

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Минобороны Абхазии совместно со специалистами Южного военного округа ВС России проводит инженерную разведку территории аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее пресс-служба ЮВО сообщала, что в Абхазию прибыли российские саперы, они размещены на территории военной базы ЮВО в Гудауте.Также отмечалось, что мероприятия по обнаружению и разминированию неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов организованы на основании обращения премьер-министра Абхазии Александра Анкваб на имя первого замминистра обороны – начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Проектно-сметная документация по сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявлял ранее президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html

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саперы, сухумский аэропорт