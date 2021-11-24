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МВД Абхазии раскрыло детали стрельбы по маршрутке в Гудаутском районе
МВД Абхазии раскрыло детали стрельбы по маршрутке в Гудаутском районе
В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в преступлении. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Водитель маршрутного такси, которое обстреляли утром 24 ноября в Гудаутском районе, Элико Кокоскерия получил три пулевых ранения в область плеч, он доставлен в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Отмечается, что пассажиры не пострадали.По данным следствия, примерно в 08:30 на республиканской трассе в районе села Хыпста было обстреляно маршрутное такси под управлением Кокоскерия.Пресс-служба МВД сообщает, что личность подозреваемого установлена, но данные в оперативных интересах пока не разглашаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/marshrutku-s-passazhirami-obstrelyali-v-gudautskom-rayone-1036461813.html
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происшествия, мвд абхазии, гудаутский район

МВД Абхазии раскрыло детали стрельбы по маршрутке в Гудаутском районе

14:30 24.11.2021 (обновлено: 14:48 24.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина милиции очамчирского района
Машина милиции очамчирского района - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в преступлении.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Водитель маршрутного такси, которое обстреляли утром 24 ноября в Гудаутском районе, Элико Кокоскерия получил три пулевых ранения в область плеч, он доставлен в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Обстрелянный микроавтобус - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
В Абхазии
Маршрутку с пассажирами обстреляли в Гудаутском районе
10:35
Отмечается, что пассажиры не пострадали.
По данным следствия, примерно в 08:30 на республиканской трассе в районе села Хыпста было обстреляно маршрутное такси под управлением Кокоскерия.

Сотрудники ОВД обнаружили в селе Звандрипш Гудаутского района горевшую автомашину ВАЗ-2114. По предварительным данным, преступление было совершено на ней.

Пресс-служба МВД сообщает, что личность подозреваемого установлена, но данные в оперативных интересах пока не разглашаются.
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