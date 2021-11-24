https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/mvd-abkhazii-raskrylo-detali-strelby-v-marshrutku-v-gudautskom-rayone-1036465721.html

МВД Абхазии раскрыло детали стрельбы по маршрутке в Гудаутском районе

МВД Абхазии раскрыло детали стрельбы по маршрутке в Гудаутском районе

В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в преступлении. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T14:30+0300

2021-11-24T14:30+0300

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в абхазии

происшествия

мвд абхазии

гудаутский район

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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Водитель маршрутного такси, которое обстреляли утром 24 ноября в Гудаутском районе, Элико Кокоскерия получил три пулевых ранения в область плеч, он доставлен в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.Отмечается, что пассажиры не пострадали.По данным следствия, примерно в 08:30 на республиканской трассе в районе села Хыпста было обстреляно маршрутное такси под управлением Кокоскерия.Пресс-служба МВД сообщает, что личность подозреваемого установлена, но данные в оперативных интересах пока не разглашаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/marshrutku-s-passazhirami-obstrelyali-v-gudautskom-rayone-1036461813.html

гудаутский район

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происшествия, мвд абхазии, гудаутский район