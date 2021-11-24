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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется под влиянием антициклона с северо-запада. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T13:55+0300
2021-11-24T13:55+0300
2021-11-24T14:29+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В четверг, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 ноября
13:55 24.11.2021 (обновлено: 14:29 24.11.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в четверг окажется под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. В четверг, 25 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление в пределах нормы, будет повышаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.