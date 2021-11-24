https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rossiyskie-istrebiteli-otrabotali-udary-po-korablyam-v-chernom-more-1036470716.html

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море

В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск". 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T19:25+0300

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россия

черное море

юво

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Самолеты Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем.Летчики отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника. Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html

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россия, черное море, юво