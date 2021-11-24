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Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск". 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T19:25+0300
2021-11-24T19:25+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Самолеты Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем.Летчики отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника. Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
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россия, черное море, юво
Российские истребители отработали удары по кораблям в Черном море
19:25 24.11.2021 (обновлено: 19:36 24.11.2021)
В мероприятиях задействовали около десяти экипажей самолетов, патрульный корабль "Василий Быков", а также малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Самолеты Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили учебно-тренировочные полеты над Черным морем.
Летчики отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника.
Участники учений совершенствовали слаженность действий при нанесении удара по надводным целям, выполнение сложного пилотажа, тактические приемы по перехвату и атаке, противодействие радиоэлектронным средствам врага.