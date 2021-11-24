https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rossiyskiy-sertifikat-dlya-perebolevshikh-covid-19-budet-deystvovat-god-1036468770.html
Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T17:33+0300
2021-11-24T17:33+0300
2021-11-24T17:33+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
россия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696515_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fd3091a8b3be24ba86fc92b18ad26eb.jpg
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, пишет РИА Новости.С такой инициативой на совещании правительства с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.Путин отметил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kod-na-vyezd-kak-i-zachem-v-abkhazii-delayut-sertifikaty-o-vaktsinatsii-1036454412.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/19/1031696515_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aee404f1475fd12e84db999a87ae5648.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, вакцинация
Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik
. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, пишет РИА Новости.
С такой инициативой на совещании правительства с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.
Путин отметил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения.
В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.