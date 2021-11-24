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https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rossiyskiy-sertifikat-dlya-perebolevshikh-covid-19-budet-deystvovat-god-1036468770.html
Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T17:33+0300
2021-11-24T17:33+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
россия
вакцинация
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, пишет РИА Новости.С такой инициативой на совещании правительства с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.Путин отметил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kod-na-vyezd-kak-i-zachem-v-abkhazii-delayut-sertifikaty-o-vaktsinatsii-1036454412.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, вакцинация

Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

17:33 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, пишет РИА Новости.
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С такой инициативой на совещании правительства с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.
Путин отметил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения.
В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.
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