https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rossiyskiy-sertifikat-dlya-perebolevshikh-covid-19-budet-deystvovat-god-1036468770.html

Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Российский сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T17:33+0300

2021-11-24T17:33+0300

2021-11-24T17:33+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

россия

вакцинация

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, пишет РИА Новости.С такой инициативой на совещании правительства с президентом России выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.Путин отметил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kod-na-vyezd-kak-i-zachem-v-abkhazii-delayut-sertifikaty-o-vaktsinatsii-1036454412.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, вакцинация