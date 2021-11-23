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Код на выезд: как и зачем в Абхазии делают сертификаты о вакцинации

Код на выезд: как и зачем в Абхазии делают сертификаты о вакцинации

В Абхазии с начала ноября более трех тысяч человек получили сертификат о вакцинации вместе с QR-кодом. Однако получить сертификат можно не только через... 23.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-23T16:55+0300

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О том, как в республике можно получить QR-код, что для этого нужно сделать и сколько стоит справка, читайте в материале Sputnik.Платформа для выдачи вакцинированным гражданам Абхазии электронной версии сертификата о вакцинации c QR-кодом заработала в начале ноября. С тех пор, как отмечает гендиректор "А-Мобайл", компании-разработчика платформы, Борис Барциц, справку получили более трех тысяч человек.Внутри Абхазии QR-коды не действуют. Однако жителям республики, которые часто бывают в соседнем Краснодарском крае, без них теперь никуда.Анри Дбар часто ездит в Адлер по личным делам. В одной из своих недавних поездок он не смог посетить кафе из-за отсутствия QR-кода, хотя вакцинацию он сделал еще в конце августа этого года.После того как Министерство здравоохранения совместно с компанией "А-Мобаил" разработали платформу для получения гражданами Абхазии QR-кода, Анри решил получить сертификат. Для этого он отправился в Гудаутскую поликлинику. Но дело оказалось непростым."Чтобы получить QR-код, мне пришлось поехать в поликлинику четыре раза. В первый раз, когда приехал в поликлинику, там не было света. Позже сотрудники поликлиники позвонили и сказали, что свет дали. Приезжаю повторно, но оказалось, что в бухгалтерии, где принимают заявки, была целая кипа документов, которые они просто-напросто не успели разобрать, и потому меня не приняли. Сказали прийти на следующий день. Но на следующий день в бухгалтерии никого не было. Еще одну попытку предпринял уже на третий день. Приехал в поликлинику в 8:30 прождал до 10:00 утра, но в бухгалтерии никто не появился. Надоело ждать, решил уйти. У выхода увидел, что появились какие-то листовки. Это были информационные листовки, из которых узнал, что зарегистрироваться и получить QR-код можно на сайте Минздрава", – рассказывает о своем опыте Дбар.Для регистрации на сайте Министерства здравоохранения Анри понадобились паспортные данные и фотография. Дело, как он признается, нехитрое, аутентификацию прошел довольно-таки быстро."Зарегистрировался, меня уведомили, что заявка будет рассмотрена в ближайшее время. Думал, что это один-два дня займет, но оказалось действительно очень быстро. Через несколько часов мне пришли логин и пароль, по ним я зашел в личный кабинет, там были мои данные, сверил, все совпадало, внизу был раздел, где был сертификат и QR-код. Правда скачать сертификат на свой компьютер мне не удалось, мне это и не нужно было, а вот QR-код я скачал. Проверил - все совпадает. В принципе получить онлайн QR-код оказалось довольно-таки просто, гораздо проще и быстрее, чем ездить в поликлинику и ждать своей очереди. Единственное, что меня смущает – это то, что я не наткнулся бы на эти листовки, если бы несколько раз не пришел в поликлинику. Почему нигде не говорится о том, что легко и просто в режиме онлайн можно получить QR-код, без хождения по поликлиникам, без очередей, никого не прося, не умоляя?" – задается он вопросом.Своим QR-кодом Анри еще не успел воспользоваться. Но, как отмечает Руслан Бганба, который также через Минздрав получил сертификат, абхазский QR-код исправно работает в Сочи."У входа в торговый центр попросили показать QR-код, объяснили, что без него не пропустят. Показал с телефона, его отсканировали и пропустили. На входе в другой магазин после проверки QR-кода попросили паспорт, чтобы сверить данные", – отмечает он.Не Минздравом однимОфициально получить QR-код можно не только через Минздрав Абхазии, но и в частных лабораториях. Игорь Кварацхелия переболел ковидом летом этого года. Вакцинация ему пока не показана - в организме достаточно антител. Для того, чтобы получить QR-код, Игорь сдал анализ на антитела.QR-код по ПЦР-анализу можно получить и в другой лаборатории – Lab Quest. Более того, по словам директора диагностической лаборатории Амины Амичба, если тест проводит гражданин России, зарегистрированный на платформе Госуслуги, то сертификат автоматически будет отражаться в его личном кабинете.“В условиях Абхазии для выезда в Россию мы вводим услугу получения QR-кода по ПЦР-анализу и анализу на антитела. Сегодня у нас официально в Абхазии можно получить QR-код на ПЦР. Если человек зарегистрирован на Госуслугах, то эти данные автоматически поступают туда. Там он сможет сделать сертификат переболевшего. Но для граждан Абхазии это немного усложненная система. Систему получения QR-кода по наличию антител мы сейчас разрабатываем. В скором времени мы сделаем, чтобы и граждане Абхазии могли получать QR-код", – добавила Амичба.Бизнес-кодВ Абхазии предлагают и купить QR-код. Схема сомнительная с точки зрения легальности такой услуги. Для этого нужно иметь российский паспорт, СНИЛС и регистрацию на портале Госуслуги. А если каких-то документов нет, то не беда. Но это, как обещают продавцы сертификата, не проблема - сами зарегистрируют на сайте и более того сделают СНИЛС. Нужно всего лишь раскошелиться - годовой сертификат обойдется в 12 тысяч рублей, СНИЛС в полторы тысячи столько же будет стоить и регистрация на Госуслугах.Абхазский сертификат, выдаваемый Министерством здравоохранения, по словам директора компании-разработчика Бориса Барциц, подделать пока что невозможно – взломать систему будет трудно. Однако он не исключает человеческий фактор."Вы знаете о случаях в России, когда вакцину сливают в мусорный бак, колют обычный физраствор, и человек получает официальный сертификат. Тут никто не застрахован. Сама технология – другая история. Ее сложно взломать или подделать", – отмечает он.По словам Барциц, сейчас процесс получения онлайн-справки ускорился - во всех 11 пунктах вакцинации установили оборудование, которое позволяет автоматически получать логин и пароль для скачивания сертификата с QR-кодом.Минздрав Абхазии представил программу выдачи QR-кодов 5 ноября. В республике более пяти тысяч человек вакцинировались "Спутником Лайт", а с 18 по 22 ноября "Спутником V" привились 82 человека.

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