https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rubl-vernulsya-v-top-20-samykh-populyarnykh-valyut-mira-1036460254.html
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Доля российской валюты в международных расчетах увеличилась до 0,2 процента. 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T09:30+0300
2021-11-24T09:30+0300
2021-11-24T09:30+0300
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рубль
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.Рубль восстановил свои позиции благодаря нескольким факторам, в том числе этому способствовали рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза, рассказал агентству начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Впервые с 2016 года рубль вошел в этот список с долей 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. Затем в сентябре рубль выпал из рейтинга, но вернулся в октябре с долей 0,2 процента.Первое место среди самых популярных валют в октябре 2021 года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Chto-budet-s-rublem-do-kontsa-goda-1033280709.html
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экономика, в мире, россия, валюта, рубль
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Доля российской валюты в международных расчетах увеличилась до 0,2 процента.
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik.
Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, пишет РИА Новости
со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.
Рубль восстановил свои позиции благодаря нескольким факторам, в том числе этому способствовали рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза, рассказал агентству начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
"Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют", — отметил Карпунин.
Впервые с 2016 года рубль вошел в этот список с долей 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. Затем в сентябре рубль выпал из рейтинга, но вернулся в октябре с долей 0,2 процента.
Первое место среди самых популярных валют в октябре 2021 года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента.
На втором месте расположился евро с долей в 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее.
Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.