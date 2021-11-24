https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/rubl-vernulsya-v-top-20-samykh-populyarnykh-valyut-mira-1036460254.html

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Доля российской валюты в международных расчетах увеличилась до 0,2 процента. 24.11.2021, Sputnik Абхазия

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экономика

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валюта

рубль

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, пишет РИА Новости со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT.Рубль восстановил свои позиции благодаря нескольким факторам, в том числе этому способствовали рост цен на сырьевые товары и положение рубля на пространстве Евразийского экономического союза, рассказал агентству начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Впервые с 2016 года рубль вошел в этот список с долей 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. Затем в сентябре рубль выпал из рейтинга, но вернулся в октябре с долей 0,2 процента.Первое место среди самых популярных валют в октябре 2021 года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210925/Chto-budet-s-rublem-do-kontsa-goda-1033280709.html

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