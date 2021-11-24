https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/vaktsinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-zaregistrirovali-v-rossii--1036469921.html

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России

Вакцина от коронавируса для подростков называется "Гам-КОВИД-Вак-М". 24.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-24T18:40+0300

2021-11-24T18:40+0300

2021-11-24T18:40+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Дениса Логунова."Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", – сказал Логунов.Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что полностью готовы документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет. Их подадут в Минздрав России после регистрации вакцины для подростков. В середине октября Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/voz-zayavila-chto-za-nedelyu-chislo-umershikh-iz-za-koronavirusa-uvelichilos-1036460130.html

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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19