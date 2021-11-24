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Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России
Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России
Вакцина от коронавируса для подростков называется "Гам-КОВИД-Вак-М". 24.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-24T18:40+0300
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СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Дениса Логунова."Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", – сказал Логунов.Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что полностью готовы документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет. Их подадут в Минздрав России после регистрации вакцины для подростков. В середине октября Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/voz-zayavila-chto-za-nedelyu-chislo-umershikh-iz-za-koronavirusa-uvelichilos-1036460130.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Вакцину от коронавируса для подростков зарегистрировали в России

18:40 24.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа
Вакцинация против гриппа - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Вакцина от коронавируса для подростков называется "Гам-КОВИД-Вак-М".
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Дениса Логунова.
На этом снимке, сделанном 24 апреля 2020 года, изображены статуи, стоящие перед входом в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, на фоне вспышки COVID-19, вызванной новым коронавирусом. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
ВОЗ заявила, что за неделю число умерших из-за коронавируса увеличилось
08:45
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию", – сказал Логунов.
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что полностью готовы документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет. Их подадут в Минздрав России после регистрации вакцины для подростков.
В середине октября Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".
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