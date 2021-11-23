https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/samolikvidatsiya-koronavirusa-kak-v-yaponii-izbavilis-ot-covid-19-1036450613.html
Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась. 23.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-23T14:15+0300
2021-11-23T14:15+0300
2021-11-23T14:15+0300
в мире
япония
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036450587_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_2718491f1b64c7805fd76273c8348ff9.jpg
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. По мнению группы исследователей, патоген "самоуничтожился" в результате фатальной мутации. О возможных причинах "японского чуда" читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяТри месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас — меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Однако в Национальном институте генетики и Университете Ниигаты, возглавляемом профессором Ицуро Иноуэ, считают, что все дело в генетических изменениях коронавируса.Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций. Предполагали, что более заразная и агрессивная дельта будет еще разнообразнее. Но, как ни странно, обнаружили обратное: вначале мутации быстро накапливались, а потом вдруг прекратились.Значительная часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. По мнению исследователей, в какой-то момент вирус, пытаясь исправить ошибки, просто утратил способность размножаться.На то, что белок nsp14 чрезвычайно важен для защиты нуклеиновых кислот, указал и профессор медицинского факультета Университета Симанэ Такеши Урано."Nsp14 работает с другими вирусными белками, — отметил ученый. — Исследования показали, что вирус с поврежденным nsp14 значительно хуже реплицируется. Это может быть одним из факторов быстрого снижения заболеваемости".Подобное случалось и в прошлом. Так, в 2003-м внезапно сошла на нет вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS.Лабораторные эксперименты подтвердили, что из-за мутаций в белке nsp14 репликация вируса останавливается. В Японии отменили все ограничения, но заболеваемость не увеличилась.Дельта уничтожила конкурентов и сама себяПрофессор Иноуэ считает, что тут совпали несколько факторов. Во-первых, массовая вакцинация (полностью привились более 75 процентов населения) и строгая профилактика. Во-вторых, Японии повезло, что дельта там уже к концу августа вытеснила все остальные варианты. Эволюция вируса ограничивалась лишь одной линией, которая в конце концов выродилась.Есть, правда, еще одно но. Те же самые ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев этого нет. Насколько это существенно и как APOBEC3A взаимодействует с белком nsp14, пока до конца не ясно — исследование еще не завершили. По крайней мере, в Южной Корее, генетически близкой Японии, пандемия продолжается.А профессор Тестуо Фукава из Института социального обеспечения будущего в Токио считает, что ситуацию с COVID-19 усугубляет лишний вес. В Японии всего 3,6 процента населения страдают ожирением — это один из самых низких показателей в мире."И смертность у нас действительно низкая, — сказал Фукава в интервью BBC. — Ожирение — фактор риска при COVID-19, но все-таки не самый важный".На время или навсегдаТем не менее праздновать победу над вирусом, даже в масштабах одной страны, рано.Ученые призывают не ослаблять бдительности, готовиться к очередной волне. И прежде всего — продолжать вакцинацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/v-tur-s-qr-kodom-kak-teper-puteshestvovat-po-novym-pravilam-1036398248.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210823/Zakrepilsya-v-genakh-uchenye-obnaruzhili-vliyanie-koronavirusa-na-DNK-cheloveka-1033086357.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/gintsburg-rasskazal-ot-chego-zavisit-razrabotka-dolgosrochnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1036433296.html
япония
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/17/1036450587_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d47996348363662d4b64092cc0b5b9e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, япония, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Самоликвидация коронавируса: как в Японии избавились от COVID-19
В Японии исчез коронавирус. Пятая и самая сильная волна пандемии, вызванная сверхзаразным вариантом дельта, внезапно прекратилась.
СУХУМ, 23 ноя – Sputnik.
По мнению группы исследователей, патоген "самоуничтожился" в результате фатальной мутации. О возможных причинах "японского чуда" читайте в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.
Дельта уничтожила конкурентов и сама себя
Три месяца назад, на пике распространения штамма дельта, в Японии выявляли около 26 тысяч инфицированных в день. Сейчас — меньше 200. Смертность вообще стремится к нулю. В качестве основных факторов, позволивших переломить ситуацию, обычно называют высокий уровень вакцинирования и дисциплину. Однако в Национальном институте генетики и Университете Ниигаты, возглавляемом профессором Ицуро Иноуэ, считают, что все дело в генетических изменениях коронавируса.
Визуализировав на диаграмме различные варианты SARS-CoV-2, ученые установили, что альфа-версия, доминировавшая в четвертую волну COVID-19 в Японии с марта по июнь, генетически была очень разнообразной: состояла из пяти основных групп с множеством разветвленных мутаций. Предполагали, что более заразная и агрессивная дельта будет еще разнообразнее. Но, как ни странно, обнаружили обратное: вначале мутации быстро накапливались, а потом вдруг прекратились.
Значительная часть изменений происходила на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за исправление ошибок, возникающих при репликации. По мнению исследователей, в какой-то момент вирус, пытаясь исправить ошибки, просто утратил способность размножаться.
"Мы были просто шокированы, — признался профессор Иноуэ в интервью газете The Japan Times. — Похоже, по мере накопления мутаций вирус стал неисправным и лишился возможности самокопирования".
На то, что белок nsp14 чрезвычайно важен для защиты нуклеиновых кислот, указал и профессор медицинского факультета Университета Симанэ Такеши Урано.
"Nsp14 работает с другими вирусными белками, — отметил ученый. — Исследования показали, что вирус с поврежденным nsp14 значительно хуже реплицируется. Это может быть одним из факторов быстрого снижения заболеваемости".
Подобное случалось и в прошлом. Так, в 2003-м внезапно сошла на нет вспышка тяжелого острого респираторного синдрома SARS.
Лабораторные эксперименты подтвердили, что из-за мутаций в белке nsp14 репликация вируса останавливается. В Японии отменили все ограничения, но заболеваемость не увеличилась.
Дельта уничтожила конкурентов и сама себя
Профессор Иноуэ считает, что тут совпали несколько факторов. Во-первых, массовая вакцинация (полностью привились более 75 процентов населения) и строгая профилактика. Во-вторых, Японии повезло, что дельта там уже к концу августа вытеснила все остальные варианты. Эволюция вируса ограничивалась лишь одной линией, которая в конце концов выродилась.
Поэтому у России, где тоже доминирует дельта, в отличие, например, от Индии или Индонезии, где сейчас и альфа, и дельта, при должном уровне вакцинации есть все шансы повторить "японское чудо".
Есть, правда, еще одно но. Те же самые ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты выяснили, что у жителей Азии есть защитный фермент APOBEC3A, который атакует РНК-вирусы, в том числе SARS-CoV-2. У европейцев и африканцев этого нет. Насколько это существенно и как APOBEC3A взаимодействует с белком nsp14, пока до конца не ясно — исследование еще не завершили. По крайней мере, в Южной Корее, генетически близкой Японии, пандемия продолжается.
А профессор Тестуо Фукава из Института социального обеспечения будущего в Токио считает, что ситуацию с COVID-19 усугубляет лишний вес. В Японии всего 3,6 процента населения страдают ожирением — это один из самых низких показателей в мире.
"И смертность у нас действительно низкая, — сказал Фукава в интервью BBC. — Ожирение — фактор риска при COVID-19, но все-таки не самый важный".
На время или навсегда
Тем не менее праздновать победу над вирусом, даже в масштабах одной страны, рано.
"У нас пока все хорошо, потому что в Японии была дельта. Подкрадывались и другие варианты, но дельта их сдерживала. Теперь же место для новых штаммов открылось. Одними вакцинами проблему не решить. Нужен иммиграционный контроль, поскольку мы не знаем, что придет из других стран", — подчеркивает Ицуро Иноуэ.
Ученые призывают не ослаблять бдительности, готовиться к очередной волне. И прежде всего — продолжать вакцинацию.