https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glava-sukhuma-nazval-vozmozhnyy-srok-zaversheniya-remontnykh-rabot-na-trekh-ulitsakh-stolitsy-1036478922.html
Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы
Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы
Президент Аслан Бжания ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T14:15+0300
2021-11-25T14:15+0300
2021-11-25T15:13+0300
в абхазии
аслан бжания
ремонт
беслан эшба
сухум
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Закончить ремонтные работы на улицах Гулиа, Абазинская и Джонуа в Сухуме планируют до конца года, заявил глава столичной администрации Беслан Эшба. Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/remonty-proekty-i-borba-s-covid-19-intervyu-glavy-sukhuma-beslana-eshba-1036126854.html
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аслан бжания, ремонт, беслан эшба, сухум
Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы
14:15 25.11.2021 (обновлено: 15:13 25.11.2021)
Президент Аслан Бжания ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Закончить ремонтные работы на улицах Гулиа, Абазинская и Джонуа в Сухуме планируют до конца года, заявил глава столичной администрации Беслан Эшба.
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.