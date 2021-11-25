https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/glava-sukhuma-nazval-vozmozhnyy-srok-zaversheniya-remontnykh-rabot-na-trekh-ulitsakh-stolitsy-1036478922.html

Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы

Глава Сухума назвал возможный срок завершения ремонтных работ на трех улицах столицы

Президент Аслан Бжания ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T14:15+0300

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2021-11-25T15:13+0300

в абхазии

аслан бжания

ремонт

беслан эшба

сухум

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Закончить ремонтные работы на улицах Гулиа, Абазинская и Джонуа в Сухуме планируют до конца года, заявил глава столичной администрации Беслан Эшба. Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/remonty-proekty-i-borba-s-covid-19-intervyu-glavy-sukhuma-beslana-eshba-1036126854.html

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аслан бжания, ремонт, беслан эшба, сухум