https://sputnik-abkhazia.ru/20211030/remonty-proekty-i-borba-s-covid-19-intervyu-glavy-sukhuma-beslana-eshba-1036126854.html

Ремонты, проекты и борьба с COVID-19: интервью главы Сухума Беслана Эшба

Ремонты, проекты и борьба с COVID-19: интервью главы Сухума Беслана Эшба

Глава администрации Сухума Беслан Эшба ответил на вопросы ведущей радио Sputnik Абхазия Беллы Кварчия. 30.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-30T11:50+0300

2021-10-30T11:50+0300

2021-10-30T12:09+0300

в абхазии

беслан эшба

интервью

сухум

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Каким был 2021 год для главы Сухума, какие изменения столичная мэрия планирует провести, когда завершатся ремонты на основных улицах, какое производство может в скором времени появится в городе, как будут бороться с предпринимателями, которые не готовы следовать антиковидным мерам - на эти и другие вопросы в интервью с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия ответил Беслан Эшба.Опыт на новой должности- Беслан Федорович, вы больше года возглавляете администрацию Сухума. Каким было это время для вас?- Это время для всех руководителей Абхазии сложное. В первую очередь из-за пандемии коронавируса - борьба с ней и ограничения, которые периодически вводятся и даются послабления. Это первый такой сложный фактор и, конечно, это стихийные бедствия, которые постигли не только Сухум, но и другие районы Абхазии.Борьба с пандемией продолжается. Насколько известно, идет пик заболевания. В виду того, что населения в Сухуме больше в сравнении с другими районами, поэтому и показатели высокие.Так или иначе, возникают текущие вопросы по городу. Не так много времени приходится уделять развитию города, благоустройству, чтобы город был краше, чище.- Как вы себя ощущаете на этой должности?- Я чувствую себя ответственно в этом отношении, потому что ответственность в данном случае очень высокая. Есть некие персональные обязанности. Если раньше я работал на других государственных должностях – это было немного другое – курировать, направлять, помогать, быть на пике переговорных процессов, то в данном случае здесь больше персональной ответственности и должен быть видимый результат.- Есть ли какие-то начинания, которые вы считаете удачными на этом посту?- Наверное, самое главное начинание – это та реформа, которую мы проводим в администрации города. За все послевоенные годы структура была создана вроде бы в рамках действующего законодательства об управлении административно-территориальными единицами, но в тот же момент есть юридические казусы, которые были в свое время допущены. Тут нет никакого временного промежутка, так как эти управления создавались в процессе, потом ликвидировались, объединялись и так далее.Мы приступили к этой реализации. Практически все управления, которые сегодня есть, за исключением финансового, они стоят под ликвидацией. То есть, приняты решения об их ликвидации и идет процесс по их перерегистрации, инвентаризации, приводятся в порядок штатные расписания, в том числе оптимизация. Все идет в рамках норм и правил, которые есть.- Вы меняете структуру. Какие цели при этом вы ставите перед собой?- Во-первых, чтоб это все соответствовало действующему законодательству, по которому в структуре администрации не могут быть юридические лица. Могут быть отделы, департаменты и так далее. Структуры можно создавать по отдельным направлениям – муниципальные учреждения или муниципальные унитарные предприятия. До недавнего времени у нас были управления в структуре администрации. В данном случае, закон это исключает.- Будете сокращать штаты?- Здесь нет такого, чтобы просто сократить. Нет такого, чтобы мы преследовали кого-то, и было желание кого-то сократить, но оптимизация должна быть. Я думаю, что это процесс постоянный и не только в администрациях, но и в других структурах, учреждениях, которые у нас есть. Та отдача труда, которая должна быть, должна соответствовать рабочему дню и задачам, установленным действующим законодательством и трудовым кодексом, договорами и должностными инструкциями.Планы и благоустройство столицы- Перейдем к насущным проблемам. Сегодня внешний облик Сухума волнует всех горожан, он далек от идеала во многом из-за работ по ремонту коммуникаций – раскопаны дороги, основные магистрали. Как долго все это еще будет длиться?- Если заметили, прошлым летом нам удалось несколько участков дорожного полотна восстановить, на перекрестках, провести ямочные работы и все были довольны. В этом году по Инвестпрограмме пришлось эти же места вскрывать и прокладывать там трубы. Поэтому мы воздержались от таких масштабных работ, как действовали в прошлом году. Вы видите, что город перерыт.То есть, был план восстановить три улицы по Инвестпрограмме – Гулиа, Джонуа и часть Абазинской, потому что часть была восстановлена до этого. Сама Инвестпрограмма работает немного по-своему, вне зависимости от бюджета, возможностей и задействованных людей. Когда выделяют деньги, тогда она и работает.Так получилось, что в прошлом году были предусмотрены только водопровод и канализации. Эти трубы глубоко залегали, которые уже давно вышли из строя, получились обвалы. Вышли из этой ситуации с серьезными сложностями. Когда встал вопрос ливневых линий, оказалось, что их не было в сметах. Асфальт был предусмотрен, а их не было в сметах. Мы, конечно, ставили эти вопросы в Управлении капитального строительства, которое ведет Инвестпрограмму. Мы выдержали паузу, они нашли деньги, определили экономию в Инвестпрограмме, прошли экспертизу, и все это заняло некоторое время.Первые деньги поступили только в июле. По всем трем улицам бюджет составил 140 миллионов рублей вместе с асфальтом – 50 миллионов рублей и 70 миллионов рублей на коммуникации. Я называл сроки конец сентября, октябрь, но у нас по этим улицам работают городские госучреждения ДРСУ и МУП "Водоканал", которые были задействованы в ликвидации последствий трех стихий. Было отвлечение на неделю - десять дней.Потом подошли сроки по поставке этих труб. В некоторых случаях погодные условия также повлияли. Я не ищу какие-то субъективные или объективные причины, но на сегодняшний день авансировано порядка 30%, выполнение работ около 80-85% на разных улицах. Сроки, которые были названы на конец октября, они немного сдвигаются не больше чем на десять дней, и сразу приступим к укладке асфальта. Если говорить об общих сроках, думаю, работы вместе с асфальтом завершатся в конце ноября.- После завершения этих работ, на что будут направлены силы администрации?- Могу ответственность заявить – на обустройство и благоустройство этих улиц, которые будут восстановлены. Было много рассуждений по поводу насаждений, которые мы были вынуждены демонтировать, потому что они напрямую закрыли ливневые протоки, и поэтому подтапливало эту часть города. Сейчас эта проблема ликвидирована, а насаждения мы восстановим. У нас уже закуплены деревья.Я такой же горожанин, как и все остальные. Если кто-то думает, что мне приятно на все это смотреть, то они в корне ошибаются. Мы завезли дубы, платаны, эвкалипты. Снова допустить, чтобы корни вошли в ливневые протоки, мы не можем. Горожане могут быть спокойны. Мы не оставим эту ситуацию без внимания.Мы бросили все силы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и мы доживаем этот год с небольшими возможностями. Можно сказать, что они близки к нулю. Что касается будущего года, у нас собрано огромное количество заявок, на которые мы не успели отреагировать. Первые полгода мы прошли хорошо, и все заявки были отработаны и те вопросы, которые возникали по ходу, но их скопилось приличное количество. К людям надо прийти на помощь – у кого-то крыша, подвал, вода и так далее.Что касается благоустройства, в этом году нам удалось завершить укладку плитки вокруг парка Славы напротив посольства (России в Абхазии-прим.). У нас в этом году была еще школа №10 в программе – перекресток Пушкина и Аиааира. Мы хотели закрыть эту часть, чтобы центр города был более или менее приличным и уйти от этих безобразий, которые творятся у нас на тротуарной части. Будем работать над тротуарами, и, разумеется, парк "Сказка", по которому у нас есть готовый проект. Куплены красивые сооружения, куклы сказочных героев и так далее, но сил не хватило. Нас выбили здорово стихийные бедствия.Также мы привели более или менее в порядок одну часть набережной, где предыдущий руководитель администрации высадил пальмы – прекрасно смотрятся, все хорошо. Мы благоустроили территорию, привели бордюрную часть в порядок, район "Брехаловки". В принципе, до кафе "Пингвин" все восстановлено, но надо все приводить в порядок до Маякского поворота. Очень надеюсь, что в следующем году нам удастся это реализовать.Стихии и последствия- Много людей понесли материальный ущерб от стихийных бедствий. Администрация как-то помогает этим людям, сколько их?- Действительно, стихия нанесла серьезный ущерб. По оценке специалистов, у нас пострадало 56 многоквартирных домов, где крыши практически под замену. В первую стихию пострадало 130 частных домов и 23 квартиры. Во время наводнения пострадало 44 дома и 15-16 августа пострадало 144 домовладения.Из 56 домов силами города удалось восстановить 31 дом, и в 10 сделаны мелкие ремонты кровли, чтобы не затапливало. Около 12 частных домовладений тоже восстановили. Мы направили на восстановительные работы порядка 20 миллионов рублей из городского бюджета. Не говоря уже о том, что все службы работали за счет своих бюджетов, людей, техники. Этих денег мы не считаем. Нам на помощь пришли Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие.Весь остальной список владельцев квартир и частных домовладений, представлен в Кабинет министров. По 90% из них приняты решения. Я так понимаю, что сегодня аккумулируются средства для того, чтобы начать эти работы. Сколько времени это займет, я пока сказать не могу. Чтоб вы понимали, заявления до сих пор продолжают к нам поступать. По городу у нас пострадало 22 автомобиля некоторые, из которых не подлежат ремонту. Там около пяти миллионов рублей.Средняя общая сумма по выплатам около ста миллионов рублей. Еще есть проблема, которая еще не решена – это река Басла. Своими усилиями удалось немного очистить выход реки в море, но Баслой надо серьезно заняться. Проведены все проектно-сметные работы, все согласовано, прошли все экспертизы по дамбам, которые там надо сооружать, подпорным стенам и очистным работам. Сумма подошла к 100 миллионам рублей.- Чтобы город преобразился, нужны вложения и люди, которые могут этому поспособствовать. Вопрос об инвесторах. Спешат ли они, частные компании вкладываться в проекты на территории столицы?- Сегодня реализовывается несколько проектов. Один из них – это строительство торгового центра в районе Красного моста. По улице Читанава по набережной строится жилой комплекс и также реализовывается проект по строительству жилого комплекса на Маякском повороте. Суммарные вложения составляют около 700-800 миллионов рублей.Что касается экономики, мы надеемся, что программа поддержки кредитования, которая осуществлялась на уровне Правительства, думаем, будет около трех миллиардов рублей и администрация города выйдет со своими предложениями. Мы имеем представление о том, какое производство надо организовать в городе, чтобы повысить занятость населения. Уже прошли переговоры, и мы планируем организовать здесь сборку саратовских холодильников, о производстве счетчиков расходования воды и электросчетчиков.Наша больная тема – детские площадки. Как и все остальное, они растут в цене. Есть договоренность с одной чувашской компанией, и мы также готовы организовать производству на территории Абхазии.Фонтан и городской бассейн- Некоторое время назад на площади имени Сергея Багапш построили фонтан, хоть некоторые спорили о том, насколько он нужен. Что есть еще в планах и существует ли цельная программа изменения облика Сухума?- С учетом того, что у нас нет градостроительной документации и нет генплана города, сегодня очень сложно говорить о каком-то едином понимании развития города. Над этим работает наш отдел архитектуры.Что мы делаем для этого? Мы подписали контракт с абхазской компании, которая готовит нам цифровую модель города со всеми замерами, размерами, дорог, тротуаров, крыш, разумеется, со всеми новыми строениями. Мы уже оплатили им эту работу. Думаю, что по окончании девяти месяцев следующего года такой материал у нас будет. Потом мы начнем над ним работать, так как в слепую это делать не хочется.Что касается фонтана. Как известно, раньше там была цветочная клумба. Это была прекрасная бульварная часть, но с учетом того, что там происходило, надо было принимать решения. Мы перекрыли движение на эту часть площади. Изначально мы хотели сделать там красивую цветочную клумбу, но вы не представляете, какое количество людей обратилось к нам с просьбой об открытии фонтана. Мы уже практически закончили, и надо было только осуществить высадку цветов, но все-таки пошли на тот шаг. Я нашел внебюджетные инвестиции, приобрели фонтан и установили его там.Я понимаю, есть общественное мнение, но мы ведь просто так это не сделали. Опирались на мнение архитекторов, специалистов и есть решения по этому поводу. Я говорил о том, что этот фонтан временный только в том случае, если будет принято какое-то другое решение по данной площади как единому комплексу. Время показало, что людей, кому это нравится, больше. Во всяком случае, на мой взгляд. Дождемся решения комиссии при Кабинете министров по памятнику Сергею Багапш, и какие будут требования ко всему остальному.- Вопрос городского бассейна до сих пор открыт. Чего ждать?- Этот бассейн находится в аренде более десяти лет. Там обязательства выполнены примерно на 80% и осталось не так много. Арендатор нас убеждает, что он все завершит в ближайшее время. Я уверен, что ему также мешают те ограничения, которые есть и рост цен на некоторые материалы. Думаю, в следующем году он уже даст окончательный результат. У нас была договоренность о том, что в течение полутора или двух лет завершат работы, иначе мы будем вынуждены какие-то действия предпринимать.Коронавирус и борьба с ним- Хотелось бы затронуть вопрос о эпидемиологической ситуации. О том, что люди не придерживаются необходимых правил поведения, говорится на самом высоком уровне. Тем не менее, ничего не меняется. Продолжаются свадьбы, праздники, собрания. Что думают в сухумской администрации по этому поводу, и есть ли меры воздействия на людей?- Если вы не возражаете, я начну с цифр. У нас по городу заболело 11500 человек, выздоровело 10500, болеют сейчас около 800 человек, сто из которых дети (по состоянию на 28 октября - прим.). На изоляции находится 535 человек, 160 из которых дети. Летальность у нас 180 человек.Цифры нехорошие и вызывают тревогу. Действующие сейчас ограничения, согласно распоряжению президента от 12 августа, таких ограничений не было за все время. В промежутках между этими решения город самостоятельно принимал некие превентивные меры по общественному транспорту, рынкам, рейдовым мероприятиям и так далее. Это давало какой-то кратковременный результат, но люди снова расслабляются. Социальная ответственность, к сожалению, в этом плане очень низкая. Люди стали злее. Говорят, почему мы их заставляем и что они привиты, но у них при этом нет никаких бумаг о вакцинации.Все должны понимать, сделав прививку, ты этим не защищен на 100%. Человек может быть носителем, переносить в легкой форме и тому подобное. Мы уже начали говорить, как медики. Перегруз всех наших лечебных учреждений тоже говорит сам за себя. Врачи работают на износ. У людей уже нет настроения этим заниматься, когда нет обратного понимания от населения.Сказать, что какой-то банкетный зал работает в Сухуме – это неправда. Нет такого. В ресторанах люди умудрялись до последнего совещания проводить мероприятия. В принципе, те ограничения, которые сейчас есть, позволяют по 5-6 человек сидеть за столом, но расстояние с другим столом было полтора-два метра. Те рестораны и кафе, которые могут позволить уместить приличное количество людей, выражусь аккуратно так, они проводят это в виде мероприятия, но при этом придерживаются этих расстояний. Сказать, что в Сухуме где-то собиралось более ста человек, будет неправдой.Мы пообещали президенту, премьер-министру, что мы проведем работу с владельцами ресторанов, кафе. Мы пригласили их всех и практически все были у нас на совещании. И по-человечески, и в угрожающей форме объяснили, что по-другому действовать не сможем. Мы только будем наказывать. Может быть, даже нарушая закон. Потом пусть обращаются в суды, пусть обижаются, но мы будем вынуждены таким образом действовать.Это было на прошлой неделе, и мы пока не наблюдаем, что кто-то проводил даже небольшие дни рождения в ресторанах. Если такой факт будет, я со всей ответственностью заявляю, что предприятие будет закрыто. Я использую все силы и возможности.Что касается других мер, в общественном транспорте каждый день производится дезинфекция. У водителей все есть, в гаражах все есть. Точно также это касается и вещевого рынка. На центральном рынке есть проблема определенная. Продавцы там немного по-другому к этому всему относятся, но покупатели контролировать архисложно. Хотя, там порядка 10 инспекторов работает, и ругают за отсутствие масок, но с помощью милиции не выгнать ведь этих людей оттуда.Если ситуация как-то там будет ухудшаться, мы будем снова вынуждены вводить график работы, в том числе рынков.Подготовка к зиме- Грядет зимний период, и обострятся проблемы с энергоснабжением и подачей воды. Как администрация готовится к этому периоду?Знаете, мы в авральном режиме уже работаем давно. Если появляется объявление о том, что где-то вода будет отключена, это значит, что не в одном месте это происходит. Если локально не удается это решить, то собирает 3-5 проблем, которые без отключения воды точно нельзя сделать. Несколько бригад одновременно отрабатывают эти задачи.По энергетике это отдельный и большой вопрос. Здесь очень много служб задействовано. Я периодически провожу оперативный штаб в городе – минимум два или три раза в месяц. Во всяком случае, на сегодня по Сухуму нет пиковой нагрузки. Мы контролируем ситуацию. У нас огромное количество людей, которые незаконно подключили три фазы. Список это мы составили, кстати, администрация города работала над ним. Порядка 2000 адресов мы передали Гостандарту, который дает заключение о том, можно ли там иметь три фазы или нет, будет ли сильная нагрузка на рядом стоящую подстанцию, или нет. "Черноморэнерго" будет отрабатывать. Мы везде оказываем содействие. Сказать, что где-то стоят майнинг-фермы и чиновники об этом знают, могу со всей ответственностью заявить, что такого нет.

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беслан эшба, интервью, сухум