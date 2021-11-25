https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/pod-zaschitoy-sokola-kak-prokhodit-inzhenernaya-razvedka-territorii-aeroporta-sukhum-1036474110.html

Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум

Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум

Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров местности. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T11:15+0300

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в абхазии

юво

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) проверили и очистили от взрывоопасных предметов 0,2 гектара территории аэропорта в Сухуме, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Для труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.Как отмечает пресс-служба ЮВО, среди найденных саперами предметов – неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины. Некоторые боеприпасы не подлежат извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.Каждый сапер занимается инженерной разведкой и разминированием не более пяти часов в день и только в светлое время суток.Всего в мероприятиях задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них десять саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/minoborony-s-saperami-iz-rossii-pristupilo-k-inzhenernoy-razvedke-aeroporta-sukhuma-1036463161.html

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юво, сухумский аэропорт