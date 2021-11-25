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Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум
11:15 25.11.2021 (обновлено: 11:48 25.11.2021)
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО
Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров местности.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) проверили и очистили от взрывоопасных предметов 0,2 гектара территории аэропорта в Сухуме, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Все мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 "Сокол" и современных миноискателей ИМПС-2.
Для труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
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© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
2/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
3/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
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© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
5/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
1/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
2/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
3/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
4/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
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© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Как отмечает пресс-служба ЮВО, среди найденных саперами предметов – неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины.
Некоторые боеприпасы не подлежат извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.
Каждый сапер занимается инженерной разведкой и разминированием не более пяти часов в день и только в светлое время суток.
Всего в мероприятиях задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них десять саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.