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https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/pod-zaschitoy-sokola-kak-prokhodit-inzhenernaya-razvedka-territorii-aeroporta-sukhum-1036474110.html
Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум
Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум
Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров местности. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T11:15+0300
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) проверили и очистили от взрывоопасных предметов 0,2 гектара территории аэропорта в Сухуме, об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Для труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.Как отмечает пресс-служба ЮВО, среди найденных саперами предметов – неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины. Некоторые боеприпасы не подлежат извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.Каждый сапер занимается инженерной разведкой и разминированием не более пяти часов в день и только в светлое время суток.Всего в мероприятиях задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них десять саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/minoborony-s-saperami-iz-rossii-pristupilo-k-inzhenernoy-razvedke-aeroporta-sukhuma-1036463161.html
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юво, сухумский аэропорт

Под защитой "Сокола": как проходит инженерная разведка территории аэропорта Сухум

11:15 25.11.2021 (обновлено: 11:48 25.11.2021)
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО
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Всего саперам предстоит обследовать около семи гектаров местности.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО) проверили и очистили от взрывоопасных предметов 0,2 гектара территории аэропорта в Сухуме, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Все мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 "Сокол" и современных миноискателей ИМПС-2.
Для труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия
4/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
© Foto / пресс-служба ЮВО Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия
5/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
1/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
2/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
3/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
4/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
5/5
© Foto / пресс-служба ЮВО
Саперы ЮВО приступили к разминированию территории международного аэропорта в Сухуме
Как отмечает пресс-служба ЮВО, среди найденных саперами предметов – неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины.
Некоторые боеприпасы не подлежат извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.
Саперы ЮВО прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2021
В Абхазии
Минобороны с саперами из России приступило к инженерной разведке аэропорта Сухума
Вчера, 12:06
Каждый сапер занимается инженерной разведкой и разминированием не более пяти часов в день и только в светлое время суток.
Всего в мероприятиях задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них десять саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.
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