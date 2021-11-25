https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-noyabrya-1036480526.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В пятницу, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии