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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В пятницу, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября

18:43 25.11.2021 (обновлено: 19:32 25.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукЦветущие гортензии в Акармаре
Цветущие гортензии в Акармаре - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу окажется под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона.
СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. В пятницу, 26 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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