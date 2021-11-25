https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/roszdravnadzor-zaregistriroval-test-sistemu-dlya-bystrogo-vyyavleniya-covid-19-1036484204.html

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Выполнение теста на коронавирусную инфекцию будет занимать около 30 минут. 25.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-25T17:56+0300

2021-11-25T17:56+0300

2021-11-25T17:56+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036225509_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_06cb0cd6f109d152eeb5b199753584c9.jpg

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.Отмечается, что ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут.В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/vaktsinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-zaregistrirovali-v-rossii--1036469921.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19