https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/roszdravnadzor-zaregistriroval-test-sistemu-dlya-bystrogo-vyyavleniya-covid-19-1036484204.html
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Выполнение теста на коронавирусную инфекцию будет занимать около 30 минут. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T17:56+0300
2021-11-25T17:56+0300
2021-11-25T17:56+0300
россия
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036225509_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_06cb0cd6f109d152eeb5b199753584c9.jpg
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.Отмечается, что ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут.В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/vaktsinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-zaregistrirovali-v-rossii--1036469921.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/07/1036225509_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_cb1a8d03b53387ec3d20eb56b725a63f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Выполнение теста на коронавирусную инфекцию будет занимать около 30 минут.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.
В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.
Отмечается, что ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России.
"Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.
В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут.
В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.