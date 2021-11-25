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Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19
Выполнение теста на коронавирусную инфекцию будет занимать около 30 минут. 25.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-25T17:56+0300
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СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.Отмечается, что ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России. В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут.В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/vaktsinu-ot-koronavirusa-dlya-podrostkov-zaregistrirovali-v-rossii--1036469921.html
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

17:56 25.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе
Сдача экспресс-тестов на COVID-19 в ГУМе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Выполнение теста на коронавирусную инфекцию будет занимать около 30 минут.
СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, сообщает научный институт в четверг.
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В ноябре 2021 года институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека". Коммерческим партнером стало ООО "Современные лабораторные технологии" из наукограда Кольцово.
Отмечается, что ключевые компоненты, используемые в производстве, сделаны в России.
"Планируется, что набор будет внедрен в клиническую практику с перспективой экспорта в зарубежные страны", - отметили в ИХБФМ СО РАН.
В основе тест-системы – метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов. При сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает около 30 минут.
В институте отметили, что для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования, установленного в стационарных лабораториях.
В Абхазии
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