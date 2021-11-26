https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/bzhaniya-obratilsya-k-narodu-v-preddverii-dnya-konstitutsii-1036472980.html
Бжания обратился к народу в День Конституции
Бжания обратился к народу в День Конституции
Конституция Республики Абхазия была принята 26 ноября 1994 года Верховным Советом Абхазии. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T08:45+0300
2021-11-26T08:45+0300
2021-11-26T00:32+0300
в абхазии
аслан бжания
конституция республики абхазия
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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в День Конституции. Об этом сообщается на сайте главы государства. Бжания напомнил, что основной закон страны был принят 26 ноября 1994 года Верховным Советом Абхазии, который возглавлял выдающийся лидер Владислав Ардзинба. Конституция была одобрена на всенародном референдуме 3 октября 1999 года."Конституция – это база, на которой строится и развивается государство. Наша Конституция принималась в сложнейший период, но, несмотря на это, документ содержал в себе те нормы и ценности, которые неотъемлемы для развития демократического, правового государства. Принятие Конституции еще раз подтвердило безоговорочное стремление народа Абхазии к построению независимого, суверенного государства, став одной из важнейших вех в национально-освободительной борьбе", – говорится в обращении президента.После принятия Конституции прошло 27 лет, Абхазия за это время была признана со стороны России и ряда других государств, членов Организации Объединенных Наций. Он также добавил, что свою работу продолжает Комиссия по конституционной реформе, но эта деятельность должна проводиться предельно аккуратно, так как конституционные изменения должны служить укреплению государства. Отдельно Аслан Бжания подчеркнул важность работы Конституционного суда, призванного быть гарантом верховенства основного документа страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20191126/osnovnoj-zakon-iz-istorii-konstitucii-abxazii-1016415903.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/novyy-format-vlasti-kakie-izmeneniya-predlagaet-komissiya-po-konstitutsionnoy-reforme-1036387106.html
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аслан бжания, конституция республики абхазия
Бжания обратился к народу в День Конституции
Конституция Республики Абхазия была принята 26 ноября 1994 года Верховным Советом Абхазии.
СУХУМ, 26 ноя – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в День Конституции. Об этом сообщается на сайте
главы государства.
Бжания напомнил, что основной закон страны был принят 26 ноября 1994 года Верховным Советом Абхазии, который возглавлял выдающийся лидер Владислав Ардзинба. Конституция была одобрена на всенародном референдуме 3 октября 1999 года.
"Конституция – это база, на которой строится и развивается государство. Наша Конституция принималась в сложнейший период, но, несмотря на это, документ содержал в себе те нормы и ценности, которые неотъемлемы для развития демократического, правового государства. Принятие Конституции еще раз подтвердило безоговорочное стремление народа Абхазии к построению независимого, суверенного государства, став одной из важнейших вех в национально-освободительной борьбе", – говорится в обращении президента.
После принятия Конституции прошло 27 лет, Абхазия за это время была признана со стороны России и ряда других государств, членов Организации Объединенных Наций.
"Уважаемые соотечественники, все мы четко должны понимать, что без следования нормам основного документа невозможно ни стабильное настоящее, ни стабильное будущее нашего государства", – отметил Бжания.
Он также добавил, что свою работу продолжает Комиссия по конституционной реформе, но эта деятельность должна проводиться предельно аккуратно, так как конституционные изменения должны служить укреплению государства.
Отдельно Аслан Бжания подчеркнул важность работы Конституционного суда, призванного быть гарантом верховенства основного документа страны.