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Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве
Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве
Судьи приняли единогласное решение, отдав победу спортсмену из Абхазии во всех шести раундах поединка. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил во втором рейтинговом бою в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы."Энвер прошел всю дистанцию, встреча продолжалась шесть раундов. По результатам боя судьи приняли единогласное решение о победе нашего спортсмена в этом бою", - подчеркнул Карди-оглы.В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.
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спорт, москва, бокс

Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве

20:16 26.11.2021 (обновлено: 20:17 26.11.2021)
© Foto / Алик Карди-оглыЭнвер Бзагуа победил на вечере бокса в Москве
Энвер Бзагуа победил на вечере бокса в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Foto / Алик Карди-оглы
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Судьи приняли единогласное решение, отдав победу спортсмену из Абхазии во всех шести раундах поединка.
СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил во втором рейтинговом бою в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы.
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"Энвер прошел всю дистанцию, встреча продолжалась шесть раундов. По результатам боя судьи приняли единогласное решение о победе нашего спортсмена в этом бою", - подчеркнул Карди-оглы.
В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.
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