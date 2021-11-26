https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/enver-bzagua-pobedil-v-reytingovom-boyu-v-moskve-1036497605.html

Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве

Энвер Бзагуа победил в рейтинговом бою в Москве

Судьи приняли единогласное решение, отдав победу спортсмену из Абхазии во всех шести раундах поединка. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил во втором рейтинговом бою в профессиональной карьере в Москве 26 ноября, рассказал Sputnik президент Федерации профессионального бокса республики Алик Карди-оглы."Энвер прошел всю дистанцию, встреча продолжалась шесть раундов. По результатам боя судьи приняли единогласное решение о победе нашего спортсмена в этом бою", - подчеркнул Карди-оглы.В своем дебютном рейтинговом бою, который состоялся 27 июня этого года, член сборной Абхазии по боксу Энвер Бзагуа победил техническим нокаутом. Абхазский спортсмен встречался с россиянином Виктором Конкиным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Dolgiy-put-domoy-kak-Enver-Bzagua-vernulsya-na-rodinu--1032811088.html

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