https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/moldaviya-vyplatila-gazpromu-dolg-v-74-milliona-dollarov-1036494688.html

Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов

Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов

Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Молдовагаз".Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасит в течение пяти лет с учетом пени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/v-vide-isklyuchenie-gazprom-soglasilsya-dat-moldavii-otsrochku-po-vyplate-dolgov-1036468660.html

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