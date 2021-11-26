https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/moldaviya-vyplatila-gazpromu-dolg-v-74-milliona-dollarov-1036494688.html
Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов
Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T17:00+0300
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Молдовагаз".Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасит в течение пяти лет с учетом пени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/v-vide-isklyuchenie-gazprom-soglasilsya-dat-moldavii-otsrochku-po-vyplate-dolgov-1036468660.html
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молдавия, россия, газпром, газ
Молдавия выплатила "Газпрому" долг в 74 миллиона долларов
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik.
Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу компании "Молдовагаз".
Парламент Молдавии по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.
"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - сообщила пресс-служба компании.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. Планируется, что ее она погасит в течение пяти лет с учетом пени.