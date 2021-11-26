https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/nato-namereno-obsudit-s-ukrainoy-i-gruziey-situatsiyu-v-chernom-more-1036497169.html

НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море

НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море

Встреча глав МИД североатлантического альянса состоится в Риге 20 ноября и 1 декабря. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Главы МИД НАТО обсудят в Риге с Украиной и Грузией ситуацию в Черноморском регионе, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы будем обсуждать с представителями Грузии и Украины ситуацию в Черноморском регионе", - сообщил он.С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО.В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное освоение территории Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html

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политика, украина, россия, нато, черное море, грузия