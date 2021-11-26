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НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море
НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море
Встреча глав МИД североатлантического альянса состоится в Риге 20 ноября и 1 декабря. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Главы МИД НАТО обсудят в Риге с Украиной и Грузией ситуацию в Черноморском регионе, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы будем обсуждать с представителями Грузии и Украины ситуацию в Черноморском регионе", - сообщил он.С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО.В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное освоение территории Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
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политика, украина, россия, нато, черное море, грузия

НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море

20:00 26.11.2021
© Sputnik Стрингер / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik Стрингер
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Встреча глав МИД североатлантического альянса состоится в Риге 20 ноября и 1 декабря.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Главы МИД НАТО обсудят в Риге с Украиной и Грузией ситуацию в Черноморском регионе, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы будем обсуждать с представителями Грузии и Украины ситуацию в Черноморском регионе", - сообщил он.
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