https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/nato-namereno-obsudit-s-ukrainoy-i-gruziey-situatsiyu-v-chernom-more-1036497169.html
НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море
НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море
Встреча глав МИД североатлантического альянса состоится в Риге 20 ноября и 1 декабря. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T20:00+0300
2021-11-26T20:00+0300
2021-11-26T20:00+0300
политика
украина
россия
нато
черное море
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036146463_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_ca6082798da8ca0c63d3a3366e82c813.jpg
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Главы МИД НАТО обсудят в Риге с Украиной и Грузией ситуацию в Черноморском регионе, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг."Мы будем обсуждать с представителями Грузии и Украины ситуацию в Черноморском регионе", - сообщил он.С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО.В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное освоение территории Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/lavrov-nazval-deystviya-zapada-v-chernom-more-soznatelnoy-provokatsiey-1036394502.html
украина
россия
черное море
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036146463_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2b808fe2e3078e9c8d3cdc62d15f56dd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, украина, россия, нато, черное море, грузия
НАТО намерено обсудить с Украиной и Грузией ситуацию в Черном море
Встреча глав МИД североатлантического альянса состоится в Риге 20 ноября и 1 декабря.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Главы МИД НАТО обсудят в Риге с Украиной и Грузией ситуацию в Черноморском регионе, сказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Мы будем обсуждать с представителями Грузии и Украины ситуацию в Черноморском регионе", - сообщил он.
С начала октября в акватории Черного моря проходили незапланированные военные учения стран НАТО.
В российском Минобороны считают внеплановые маневры США и их союзников вблизи границ России дестабилизирующими, одной из их целей в ведомстве назвали военное освоение территории Украины.