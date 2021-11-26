https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-27-i-28-noyabrya-1036493001.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 ноября
В эти выходные погоду Черноморского побережья Абхазии, будет формировать теплый сектор циклона с северо-запада. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T15:10+0300
2021-11-26T15:10+0300
2021-11-26T15:34+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и днем без осадков, вечером местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье – временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 27 и 28 ноября
15:10 26.11.2021 (обновлено: 15:34 26.11.2021)
В эти выходные погоду Черноморского побережья Абхазии, будет формировать теплый сектор циклона с северо-запада.
СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В выходные дни, 27 и 28 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу ночью и днем без осадков, вечером местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье – временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.