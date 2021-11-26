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https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/sud-peresmotrit-meru-presecheniya-v-otnoshenii-zhitelya-tkuarchal-obvinyaemogo-v-ubiystve-1036489190.html
Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве
Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве
Объявленный в розыск более десяти лет назад по подозрению в убийстве житель Ткуарчала Альберт Берулава был задержан 12 ноября сотрудниками угрозыска МВД. 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T10:15+0300
2021-11-26T10:15+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
убийство
сухумский городской суд
верховный суд абхазии
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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд пересмотрит ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании в отношении Альберта Берулава меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 15 ноября Сухумский горсудом обвиняемому в убийстве Берулава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. По итогам ходатайство было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Соглано данным следствия, 31 мая 2010 года, примерно в 13:30, на территории авторынка в Сухуме Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Гаделия Геннадием Митиевичем, 1971 года рождения, выстрелил в него из пистолета Макарова с близкого расстояния и впоследствии произвел еще несколько выстрелов уже в упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте.Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/zaderzhan-obvinyaemyy-v-ubiystve-zhitel-tkuarchala-1036350800.html
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генеральная прокуратура абхазии, убийство, сухумский городской суд, верховный суд абхазии

Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве

10:15 26.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукНаручники
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Объявленный в розыск более десяти лет назад по подозрению в убийстве житель Ткуарчала Альберт Берулава был задержан 12 ноября сотрудниками угрозыска МВД.
СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд пересмотрит ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании в отношении Альберта Берулава меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Избрание меры пресечения И. Гаврикову, попавшему в ДТП с автобусами военных - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2021
В Абхазии
Задержан обвиняемый в убийстве житель Ткуарчала
16 ноября, 09:55
15 ноября Сухумский горсудом обвиняемому в убийстве Берулава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. По итогам ходатайство было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.
Соглано данным следствия, 31 мая 2010 года, примерно в 13:30, на территории авторынка в Сухуме Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Гаделия Геннадием Митиевичем, 1971 года рождения, выстрелил в него из пистолета Макарова с близкого расстояния и впоследствии произвел еще несколько выстрелов уже в упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте.

Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура Сухума.
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