https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/sud-peresmotrit-meru-presecheniya-v-otnoshenii-zhitelya-tkuarchal-obvinyaemogo-v-ubiystve-1036489190.html

Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве

Суд пересмотрит меру пресечения в отношении жителя Ткуарчал, обвиняемого в убийстве

Объявленный в розыск более десяти лет назад по подозрению в убийстве житель Ткуарчала Альберт Берулава был задержан 12 ноября сотрудниками угрозыска МВД. 26.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-26T10:15+0300

2021-11-26T10:15+0300

2021-11-26T10:15+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

убийство

сухумский городской суд

верховный суд абхазии

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Сухумский городской суд пересмотрит ходатайство прокуратуры города Сухум об избрании в отношении Альберта Берулава меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 15 ноября Сухумский горсудом обвиняемому в убийстве Берулава была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. По итогам ходатайство было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Соглано данным следствия, 31 мая 2010 года, примерно в 13:30, на территории авторынка в Сухуме Альберт Берулава из чувства мести за полученные в 2007 году огнестрельные ранения в результате конфликта с Гаделия Геннадием Митиевичем, 1971 года рождения, выстрелил в него из пистолета Макарова с близкого расстояния и впоследствии произвел еще несколько выстрелов уже в упавшего человека. Геннадий Гаделия от полученных ранений скончался на месте.Альберт Берулава скрывался от следствия и суда со 2 июля 2010 года, когда был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по статье за умышленное убийство. Расследование проводит прокуратура Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211116/zaderzhan-obvinyaemyy-v-ubiystve-zhitel-tkuarchala-1036350800.html

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генеральная прокуратура абхазии, убийство, сухумский городской суд, верховный суд абхазии