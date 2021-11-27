https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/evropa-oshiblas-v-raschetakh-i-sdelala-gazprom-akuloy-rynka-1036502407.html

Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка

Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка

Цены на газ в Европе по-прежнему колеблются в районе отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T16:00+0300

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Котировки примерно на том же уровне, если судить по фьючерсным контрактам, рынок закладывает на весь первый квартал, то есть почти на весь период отопительного сезона в Европе, пишет Александр Собко для РИА Новости. Но обычно "дальние" фьючерсные контракты также отражают в первую очередь текущее понимание обстановки участниками рынка. И в большинстве случаев при изменении нынешней конъюнктуры эти цены корректируются в том же направлении, что и цены ближайших поставок.А давать прогнозы на газовом рынке чуть ли не сложней, чем на нефтяном. Во-первых, точности мешает непредсказуемый погодный фактор. Во-вторых, если говорить о рынке европейском (хотя и глобальные цены теперь сильно связаны через СПГ), то многое будет зависеть от тактики "Газпрома".В последние месяцы российский газовый гигант последовательно снижал объемы суммарного бронирования транзитных мощностей по двум "чужим" маршрутам: украинскому и польскому. Если по этим направлениям в начале года было зарезервировано около 250 миллионов кубометров в сутки, то на декабрь остался только украинский маршрут (минимальный объем по контракту в 109 миллионов в сутки). В октябре и ноябре "Газпром" резко снизил объем месячного бронирования и, соответственно, прокачку по польскому маршруту газопроводу "Ямал-Европа". Заказывалась только треть от общей мощности. А на декабрь вообще отказался от этого предложения.Поэтому хотя горячие заголовки типа "Газпром" оказался бронировать газотранспортные мощности на такой-то месяц" привлекают внимание, это не гарантирует отказ от поставок по маршруту, если в том будет необходимость. Тем более что уже в ноябре "Газпром" в ежесуточном режиме дозаказывал поставку по польскому направлению в небольших объемах.Тут, правда, остается еще один фактор. Цены на суточных аукционах обычно выше, чем при бронировании на месяц. Это хорошо видно по украинскому направлению. Напомним, что базовая ставка тарифа на транспортировку по территории Украины — 32 доллара за тысячу кубометров. Но для дополнительных (сверх "обязательных" сорока миллиардов в год) объемов тарифы увеличиваются. При бронировании на квартал — с коэффициентом — 1,1, на месяц — 1,2. А за сутки — с коэффициентом 1,45.То есть стоимость транзита дополнительных объемов по Украине, заказанных за сутки, на 11 долларов выше по сравнению с квартальным бронированием. И при относительно низком уровне цен, скажем, в двести долларов за тысячу кубометров, даже дополнительные 10-15 долларов имеют большое значение. Ведь из этих двухсот придется также заплатить и экспортную пошлину, и налог на добычу полезных ископаемых, и расходы на транспортировку по прочим маршрутам, и амортизацию, и операционные расходы, и так далее. А также постараться заработать.Часто обсуждалась связь ограничения экспорта в ЕС с запуском "Северного потока — 2", но, может быть, настало время посмотреть на ситуацию с другой стороны? Российская компания скорее ведет себя сейчас как рыночный игрок: просто выполняет свои контрактные обязательства, наслаждается хорошей конъюнктурой и оптимизирует объем поставок таким образом, чтобы получить максимальную прибыль.Идем дальше. В предыдущем материале мы обсуждали, что "Газпром" в конце октября значительно снизил транзит через Украину, тем не менее украинская ГТС спокойно функционирует. После этого на один день, первого ноября, суточные поставки падали еще ниже: всего 56 миллионов в сутки (эквивалент 20 миллиардов кубометров в год!). Словно протестировав возможности ГТС работать на маленьких объемах транзита, "Газпром" вскоре вернул объем на "стандартные" 109 миллионов кубометров.А 12 ноября Алексей Миллер сообщил, что обязательства "Газпрома" по транзиту газа через Украину в 2021 году будут перевыполнены. Это заявление могло быть расценено как планы резко нарастить объем транзита через Украину, хотя по факту он по-прежнему не превышает уровень минимальных контрактных объемов.Тем не менее глава "Газпрома" не ошибся, говоря о перевыполнении обязательств. Ведь расчет минимального объема прокачки проходит в ежесуточном режиме, ровно также рассчитывается и оплата "качай-или-плати". Соответственно, "Газпром" оплатит Украине минимальный объем. Но были дни, когда "Газпром" превышал "минималку", например, еще в начале осени он поставлял не по 109, а по 123 миллиона кубометров в сутки. И так как "недобор" в одни дни нельзя компенсировать "перебором" в другие, то контрактные обязательства в любом случае будут перевыполнены. Даже если сейчас объемы транзита вновь окажутся ниже нормы.В завершение немного о том, что происходит на глобальных рынках в контексте долгосрочных балансов спроса и предложения. Ведь в первом приближении рост долгосрочного предложения связан с новыми заводами по сжижению.Напомним, что в феврале состоялось инвестрешение по строительству катарских заводов. Но это скорее формальность, так как оно было полностью ожидаемо: катарский СПГ с низкой себестоимостью, а потому мало зависит от ценовой конъюнктуры. И вот в конце ноября появилось еще одно инвестрешение: строительство второй линии Pluto LNG в Австралии, правда, это всего восемь миллионов тонн (около 11 миллиардов кубометров) газа в год.А вот в сегменте американского СПГ, где ожиданий и потенциальных объемов больше всего, инвестрешений по-прежнему нет. Хотя активности много: компании заключают новые долгосрочные контракты (в том числе и с Китаем), работают над задачами по снижению углеродного следа от заводов СПГ. Но нового строительства нет. Вероятно, мешают и выросшие цены на газ.И, конечно, оптимизма для принятия новых решений по строительству заводов по сжижению не добавляют неудобные вопросы американского сенатора. По сути, на фоне высоких внутренних цен на газ (они значительно ниже глобальных, но почти в два раза выше привычных для США) уже не первый раз раздаются голоса, что неплохо бы ограничить экспорт СПГ для сохранения низких внутриамериканских цен.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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европа, россия, газ, колумнисты