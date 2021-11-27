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Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19
Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Дополнительно привитый назальной вакциной против COVID-19 не будет распространителем вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия".Он объяснил, что при вакцинации назальной вакциной на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Таким образом будет создаваться большое количество антител, которые будут нейтрализовать вирус.Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в наш организм.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sanvrach-chanba-ni-odna-infektsiya-nikogda-ne-pobezhdalas-bez-vaktsinatsii--1036441775.html
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в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19

12:00 27.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкКрупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени
Крупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Дополнительно привитый назальной вакциной против COVID-19 не будет распространителем вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия".
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Он объяснил, что при вакцинации назальной вакциной на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Таким образом будет создаваться большое количество антител, которые будут нейтрализовать вирус.
"Человек, который получил такую (назальную — ред.) вакцинацию, одновременно был вакцинирован "Спутником V", он… будет обладать стерильным иммунитетом… Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус. В этом плане, вы выступаете как сознательный человек, который не является распространителем вируса", — объяснил Гинцбург.
Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в наш организм.
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