https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/gintsburg-rasskazal-kak-sozdat-v-organizme-dvoynoy-barer-dlya-covid-19-1036499979.html

Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19

Гинцбург рассказал, как создать в организме "двойной барьер" для COVID-19

В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T12:00+0300

2021-11-27T12:00+0300

2021-11-27T12:00+0300

в мире

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036263999_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_7d55fd2fe360500f5277b332cc9f19c8.jpg

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Дополнительно привитый назальной вакциной против COVID-19 не будет распространителем вируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия".Он объяснил, что при вакцинации назальной вакциной на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. Таким образом будет создаваться большое количество антител, которые будут нейтрализовать вирус.Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что назальная вакцинация также создает второй барьер, который должен преодолеть вирус, когда проникает в наш организм.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211122/sanvrach-chanba-ni-odna-infektsiya-nikogda-ne-pobezhdalas-bez-vaktsinatsii--1036441775.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19