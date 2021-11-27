https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html

"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса

"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса

Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T09:30+0300

2021-11-27T09:30+0300

2021-11-27T09:41+0300

в мире

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/07/1031067523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_65419489b8fed355852737b6af2fbad2.jpg

СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.В пятницу состоялось чрезвычайное заседание Технической консультативной группы по эволюции вирусов."Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.При этом, несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию.ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.В организации также заявили, что существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron.Отмечается, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.Первый "омикрон" в Европе зафиксировали в Бельгии. По данным газеты Telegraph, у носителя штамма "омикрон", "нет связей" с ЮАР и другими странами в группе риска – в страну она прилетела из Египта через Турцию. При этом, как отмечает Guardian, у членов семьи пациентки не наблюдаются симптомы, хотя исследования показали, что концентрация вируса в крови у инфицированной женщины находится на высоком уровне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/botsvanskiy-gipermutant-nadvigaetsya-novyy-osobo-opasnyy-shtamm-koronavirusa-1036492424.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19