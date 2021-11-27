https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html
"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса
"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T09:30+0300
2021-11-27T09:30+0300
2021-11-27T09:41+0300
в мире
вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.В пятницу состоялось чрезвычайное заседание Технической консультативной группы по эволюции вирусов."Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.При этом, несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию.ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.В организации также заявили, что существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron.Отмечается, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.Первый "омикрон" в Европе зафиксировали в Бельгии. По данным газеты Telegraph, у носителя штамма "омикрон", "нет связей" с ЮАР и другими странами в группе риска – в страну она прилетела из Египта через Турцию. При этом, как отмечает Guardian, у членов семьи пациентки не наблюдаются симптомы, хотя исследования показали, что концентрация вируса в крови у инфицированной женщины находится на высоком уровне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211126/botsvanskiy-gipermutant-nadvigaetsya-novyy-osobo-opasnyy-shtamm-koronavirusa-1036492424.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/nazvany-osobennosti-delta-shtamma-koronavirusa-1036348058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
"Омикрон": что известно о новом штамме коронавируса
09:30 27.11.2021 (обновлено: 09:41 27.11.2021)
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность, его назвали греческой буквой Омикрон, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
В пятницу состоялось чрезвычайное заседание Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
"Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вариант, вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название Omicron", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.
По оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вариантами, вызывающими озабоченность. Количество заражений данным штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - отмечается в заявлении.
Согласно терминологии ВОЗ, варианты вируса, вызывающие озабоченность, характеризуются увеличением скорости передачи, а также ростом вирулентности или изменением клинических проявлений болезни. Кроме того, такие варианты могут способствовать снижению эффективности существующих диагностических средств, вакцин и терапевтических препаратов.
При этом, несколько недель потребуется на определение того, что из себя представляет новый штамм коронавируса и как он повлияет на методы лечения и вакцинацию.
ВОЗ подчеркивает необходимость вакцинации большего числа людей повсюду.
В организации также заявили, что существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron.
Отмечается, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.
Тест-системы на коронавирус, которые применяются в России, также способны выявить новый вариант COVID-19. По состоянию на вечер 26 ноября на территории России новый штамм COVID-19 не был обнаружен.
Первый "омикрон" в Европе зафиксировали в Бельгии. По данным газеты Telegraph, у носителя штамма "омикрон", "нет связей" с ЮАР и другими странами в группе риска – в страну она прилетела из Египта через Турцию. При этом, как отмечает Guardian, у членов семьи пациентки не наблюдаются симптомы, хотя исследования показали, что концентрация вируса в крови у инфицированной женщины находится на высоком уровне.