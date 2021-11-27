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https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/v-voz-vydvinuli-gipotezu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036505289.html
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон"."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.Она также отметила, что штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назван греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html
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в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

20:15 27.11.2021 (обновлено: 20:22 27.11.2021)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
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© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".
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"Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.
Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.
Она также отметила, что штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди.
Штамм B.1.1.529 ВОЗ назван греческой буквой "омикрон".
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