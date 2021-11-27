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В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. 27.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-27T20:15+0300
2021-11-27T20:15+0300
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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон"."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.Она также отметила, что штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назван греческой буквой "омикрон".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
20:15 27.11.2021 (обновлено: 20:22 27.11.2021)
ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство.
СУХУМ, 27 ноя - Sputnik.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times
озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон".
"Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.
Ван Керкхове считает, что нужно пристальнее наблюдать за штаммами, в том числе "омикроном", проводить больше тестов и секвенирование таким образом, чтобы покрыть больше стран.
Она также отметила, что штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди.
Штамм B.1.1.529 ВОЗ назван греческой буквой "омикрон".