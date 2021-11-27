https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/v-voz-vydvinuli-gipotezu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-1036505289.html

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

В ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в Ботсване и ЮАР, как вызывающий беспокойство. 27.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-27T20:15+0300

2021-11-27T20:15+0300

2021-11-27T20:22+0300

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СУХУМ, 27 ноя - Sputnik. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре с газетой Financial Times озвучила версию возникновения варианта коронавируса "омикрон"."Она (Ван Керкхове) сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени", — пишет издание.Она также отметила, что штамм "дельта" никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назван греческой буквой "омикрон".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19