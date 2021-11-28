https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/ekspert-nazval-valyuty-v-kotorye-nelzya-vkladyvatsya-1036510026.html

Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться

Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться

Низкая ликвидность таких валют при покупке связана с высокими комиссионными издержками. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Инвестировать не стоит в так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Такие валюты стоит приобретать только в случае, если планируется путешествие или переезд в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Как объяснил эксперт, именно валюты этих государств - неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем.Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html

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экономика, в мире, валюта