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https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/ekspert-nazval-valyuty-v-kotorye-nelzya-vkladyvatsya-1036510026.html
Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться
Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться
Низкая ликвидность таких валют при покупке связана с высокими комиссионными издержками. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T11:10+0300
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экономика
в мире
валюта
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Инвестировать не стоит в так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.Такие валюты стоит приобретать только в случае, если планируется путешествие или переезд в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Как объяснил эксперт, именно валюты этих государств - неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем.Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками. Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211114/analitik-nazval-valyuty-autsaydery-1036332175.html
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экономика, в мире, валюта

Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться

11:10 28.11.2021 (обновлено: 11:16 28.11.2021)
© Sputnik / Брайан Смит / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Брайан Смит
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Низкая ликвидность таких валют при покупке связана с высокими комиссионными издержками.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Инвестировать не стоит в так называемые экзотические валюты, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Турецкая лира. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2021
Аналитик назвал валюты-аутсайдеры
14 ноября, 17:31
Такие валюты стоит приобретать только в случае, если планируется путешествие или переезд в такие страны, как Иран, Венесуэла, Афганистан. Как объяснил эксперт, именно валюты этих государств - неустойчивый и убыточный актив из-за экономических или политических проблем.
Ряды сомнительных валют пополнила турецкая лира. Только с начала 2021 года она подешевела более чем на 40%. Из-за очень низкой ликвидности покупка таких валют связана с высокими комиссионными издержками.
"Смысл для инвестора имеет формирование валютной позиции к доллару и евро, причем наиболее оптимальным будет не хранение этих валют в наличной форме, а вложение в финансовые инструменты", — пояснил Бахтин.
Такими инструментами могут быть, к примеру, облигации, биржевые фонды.
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