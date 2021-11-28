Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/kritikuyut-rossiyu-i-severnyy-potok--2-chego-zhdat-ot-smenschikov-merkel-1036513801.html
Критикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель
Критикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель
В Германии определились с правительством. Ангелу Меркель сменит социал-демократ Олаф Шольц, а МИД возглавит жесткий критик Москвы Анналена Бербок от зеленых. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T18:30+0300
2021-11-28T18:32+0300
политика
экономика
в мире
ангела меркель
россия
северный поток
газ
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/06/1033158013_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_d95edcdf5d3874b265d85c451c3afd7f.jpg
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Анналена Бербок против "Северного потока — 2" и за продажу Киеву немецких вооружений. При этом новый кабинет министров настроен "поддерживать конструктивный диалог" с Россией. Что теперь ждать от Берлина, читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости."Раз-два-три, светофор, гори""Светофор" загорелся. Его цель — политика больших действий", — объявил лидер СДПГ Олаф Шольц. Переговоры о коалиционном правительстве "светофор" (по цветам партий) продолжались почти два месяца — относительно недолго. В 2017-м четвертый кабинет министров Меркель заработал через 171 день после выборов, в этот раз — на 84-й.Зеленым достались МИД, Министерство продовольствия и сельского хозяйства, ведомства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, по ядерной безопасности и правам потребителей, а также новое, на котором особенно настаивала партия, — по климату и экономике. Его возглавит сопредседатель зеленых Роберт Хабек. Он же будет вице-канцлером.У либеральных демократов — министерства юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований. Лидер СвДП Кристиан Линдер займет пост министра финансов — этот было одним из условий коалиции.Каннабис и "конструктивный диалог" с МосквойБольшая часть соглашения посвящена внутренней политике. Планируется повысить минимальный размер оплаты труда с 9,6 до 12 евро в час, ввести "контролируемое распространение каннабиса", разрешить Минобороны использовать дроны, исключить из конституции термин "раса".Внешняя политика упоминается в седьмой из девяти глав документа. На первом месте — США, затем — "тесное партнерство" с Великобританией. С Москвой решили "поддерживать конструктивный диалог", отметив "глубокие и разнообразные двусторонние связи". "Россия — важный международный игрок. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться", — говорится в соглашении. Помимо этого, Берлин хочет разрешить россиянам в возрасте до 25 лет безвизовый въезд. Это обсуждали еще в конце нулевых, но до дела так и не дошло.Однако и критики в адрес России много. Коалиционное правительство собирается помогать Украине в "восстановлении территориальной целостности и настаивать на отмене незаконной аннексии Крыма". "Мы требуем немедленно прекратить попытки дестабилизации Украины и насилие на востоке страны", — читаем в документе.Но ни слова о "Северном потоке — 2". Это дает правительству возможность маневра в переговорах с Москвой и Вашингтоном.Власть отрезвляет партийный задорБудущий министр иностранных дел Анналена Бербок — один из самых яростных критиков российского газопровода. Вместе с однопартийцем Робертом Хабеком она не раз обвиняла Москву в рекордном росте цен на газ в Европе, требовала ужесточить санкции, говорила о необходимости предоставить немецкие вооружения Киеву. По ее мнению, надо свернуть "Северный поток" и как можно быстрее отказаться от угольной энергетики.Бербок упрекают в неопытности, непонимании дипломатии, популизме. Ей придется скорректировать позицию относительно Москвы, уверен директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Северный поток — 2" уже готов к работе. Зеленые протестовали, но они, во-первых, эту битву не выиграли, а во-вторых, входят в правительство, в котором две другие партии поддерживают проект", — отмечает политолог. И уточняет, что Бербок, привыкшая к публичности (ее даже прозвали "королевой ток-шоу"), все же продолжит выступать с заявлениями, которые "вряд ли понравятся России".Но одно дело — быть в оппозиции, а другое — у власти, указывает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. "Бербок демонстрирует готовность к компромиссам. Не исключаю, что риторика смягчится. В общем, пространство для сотрудничества с Россией есть", — говорит он.С этим согласен и Лукьянов. "Властные полномочия отрезвляют партийный задор. Линию зеленых, скорее всего, скорректируют. Не думаю, что кардинально, но к коллективным задачам приспособят. Шольц — человек деловой, он не поддержит радикализм. Априори считать его удобным для России я бы тоже не стал, хотя не сомневаюсь, что яркость зеленых он погасит", — заключает политолог.Отношения курирует лично канцлерИ действительно, зеленые уже меняются. На днях они неожиданно раскритиковали Вашингтон, причем по поводу российского газопровода. "Мы сами всегда выступали против этого проекта, но не можем понять, о какой дружбе может идти речь, если мы подвергаемся санкциям, имея дело с третьими странами", — заявил депутат фракции и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур.Дела Берлина и Москвы курирует лично канцлер. Внешнюю политику определяют разные ведомства, включая Министерство экономики. К тому же МИД зависит от мнения всей коалиции, а не только ее лидеров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Gazovaya-pomosch-reaktsiya-evropeyskikh-zhurnalistov-na-rech-Putina-i-Severnyy-potok--2-1033382898.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/evropa-oshiblas-v-raschetakh-i-sdelala-gazprom-akuloy-rynka-1036502407.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/1033255368.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210823/Merkel-zakryvaet-gazovye-dela-v-Moskve-1033087424.html
россия
германия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/06/1033158013_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_56258045e9e41becc8b42ed5cf73d0d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, экономика, в мире, ангела меркель, россия, северный поток, газ, германия

Критикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель

18:30 28.11.2021 (обновлено: 18:32 28.11.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Германии определились с правительством. Ангелу Меркель сменит социал-демократ Олаф Шольц, а МИД возглавит жесткий критик Москвы Анналена Бербок от зеленых.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Анналена Бербок против "Северного потока — 2" и за продажу Киеву немецких вооружений. При этом новый кабинет министров настроен "поддерживать конструктивный диалог" с Россией. Что теперь ждать от Берлина, читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.
«Газовая помощь»: реакция европейских журналистов на речь Путина и «Северный поток — 2» - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2021
"Газовая помощь": реакция европейских журналистов на речь Путина и "Северный поток — 2"
9 октября, 13:25

"Раз-два-три, светофор, гори"

"Светофор" загорелся. Его цель — политика больших действий", — объявил лидер СДПГ Олаф Шольц. Переговоры о коалиционном правительстве "светофор" (по цветам партий) продолжались почти два месяца — относительно недолго. В 2017-м четвертый кабинет министров Меркель заработал через 171 день после выборов, в этот раз — на 84-й.
Партии согласовали 177-страничный документ, определяющий внутреннюю и внешнюю политику на четыре года. Победители выборов в бундестаг — социал-демократы во главе с Шольцем — получили портфели министра обороны, внутренних дел, здравоохранения, строительства, экономического развития и сотрудничества.
Зеленым достались МИД, Министерство продовольствия и сельского хозяйства, ведомства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, по ядерной безопасности и правам потребителей, а также новое, на котором особенно настаивала партия, — по климату и экономике. Его возглавит сопредседатель зеленых Роберт Хабек. Он же будет вице-канцлером.
У либеральных демократов — министерства юстиции, транспорта и цифровых технологий, образования и исследований. Лидер СвДП Кристиан Линдер займет пост министра финансов — этот было одним из условий коалиции.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
Вчера, 16:00

Каннабис и "конструктивный диалог" с Москвой

Большая часть соглашения посвящена внутренней политике. Планируется повысить минимальный размер оплаты труда с 9,6 до 12 евро в час, ввести "контролируемое распространение каннабиса", разрешить Минобороны использовать дроны, исключить из конституции термин "раса".
"Светофор" ставит амбициозные задачи по защите климата и переходу на возобновляемые источники энергии. К 2030-му в Германии закроют все угольные электростанции, в том числе недавно запущенные.
Внешняя политика упоминается в седьмой из девяти глав документа. На первом месте — США, затем — "тесное партнерство" с Великобританией. С Москвой решили "поддерживать конструктивный диалог", отметив "глубокие и разнообразные двусторонние связи". "Россия — важный международный игрок. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться", — говорится в соглашении. Помимо этого, Берлин хочет разрешить россиянам в возрасте до 25 лет безвизовый въезд. Это обсуждали еще в конце нулевых, но до дела так и не дошло.
Канцлер Германии Ангела Меркель празднует на арене Гданьск - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2021
"Железная леди": политическая жизнь Ангелы Меркель
21 сентября, 21:35
Однако и критики в адрес России много. Коалиционное правительство собирается помогать Украине в "восстановлении территориальной целостности и настаивать на отмене незаконной аннексии Крыма". "Мы требуем немедленно прекратить попытки дестабилизации Украины и насилие на востоке страны", — читаем в документе.
Но ни слова о "Северном потоке — 2". Это дает правительству возможность маневра в переговорах с Москвой и Вашингтоном.

Власть отрезвляет партийный задор

Будущий министр иностранных дел Анналена Бербок — один из самых яростных критиков российского газопровода. Вместе с однопартийцем Робертом Хабеком она не раз обвиняла Москву в рекордном росте цен на газ в Европе, требовала ужесточить санкции, говорила о необходимости предоставить немецкие вооружения Киеву. По ее мнению, надо свернуть "Северный поток" и как можно быстрее отказаться от угольной энергетики.
Зеленые обычно уделяют особое внимание борьбе с коррупцией, поддержке демократии и прав человека. К тому же они активно взаимодействуют с Восточной Европой — Украиной, Молдавией, республиками Южного Кавказа. Так что не исключено смещение акцентов.
Бербок упрекают в неопытности, непонимании дипломатии, популизме. Ей придется скорректировать позицию относительно Москвы, уверен директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов. "Северный поток — 2" уже готов к работе. Зеленые протестовали, но они, во-первых, эту битву не выиграли, а во-вторых, входят в правительство, в котором две другие партии поддерживают проект", — отмечает политолог. И уточняет, что Бербок, привыкшая к публичности (ее даже прозвали "королевой ток-шоу"), все же продолжит выступать с заявлениями, которые "вряд ли понравятся России".
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2021
Меркель закрывает "газовые дела" в Москве
23 августа, 19:20
Но одно дело — быть в оппозиции, а другое — у власти, указывает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. "Бербок демонстрирует готовность к компромиссам. Не исключаю, что риторика смягчится. В общем, пространство для сотрудничества с Россией есть", — говорит он.
С этим согласен и Лукьянов. "Властные полномочия отрезвляют партийный задор. Линию зеленых, скорее всего, скорректируют. Не думаю, что кардинально, но к коллективным задачам приспособят. Шольц — человек деловой, он не поддержит радикализм. Априори считать его удобным для России я бы тоже не стал, хотя не сомневаюсь, что яркость зеленых он погасит", — заключает политолог.

Отношения курирует лично канцлер

И действительно, зеленые уже меняются. На днях они неожиданно раскритиковали Вашингтон, причем по поводу российского газопровода. "Мы сами всегда выступали против этого проекта, но не можем понять, о какой дружбе может идти речь, если мы подвергаемся санкциям, имея дело с третьими странами", — заявил депутат фракции и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур.
В выходные, 4 и 5 декабря, СДПГ и СвДП проведут съезды, на которых утвердят коалиционное соглашение. Восьмого декабря новое правительство начнет работать. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что, несмотря на критику России, при зеленых во главе МИД отношения особо не изменятся.
Дела Берлина и Москвы курирует лично канцлер. Внешнюю политику определяют разные ведомства, включая Министерство экономики. К тому же МИД зависит от мнения всей коалиции, а не только ее лидеров.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15Дополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
18:30Критикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель
17:40Комаровский о вакцинации детей от Covid-19: будет вкладом в шансы на прекращение пандемии
16:51Названа причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира
16:00Новая программа и старые проблемы: кому будут выдавать жилье в Абхазии
15:10Бесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв
14:30Эксперт о готовности Украины принять мигрантов: ключевое здесь, европейские деньги
14:05Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
13:13Получившего травму сотрудника "Черноморэнерго" прооперируют в Москве
12:30"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
12:00Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19
11:10Эксперт назвал валюты, в которые нельзя вкладываться
10:20Анри Барциц о переходе Минюста Абхазии на электронный документооборот
09:30Опубликовано первое изображение белка омикрон-штамма коронавируса
08:45Салам алейкум или хаибабоит: о чем молчат узбеки в Абхазии
07:16Умер певец и композитор Александр Градский
ВчераДве пациентки с COVID-19 скончались в мобильном госпитале в Сухуме
ВчераВ ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВчераДжопуа рассказал, как болеют коронавирусом дети в Абхазии
ВчераНазвана дата выпуска препарата из антител для лечения пациентов с COVID-19