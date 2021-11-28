https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/mediki-iz-yuar-rasskazali-kakaya-kategoriya-okazalas-uyazvimoy-dlya-novogo-shtamma-covid-19-1036510533.html

Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19

Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19

Существует угроза, что учреждения в Ботсване могут быть перегружены, если рост числа заражений продолжится. 28.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-28T12:00+0300

2021-11-28T12:00+0300

2021-11-28T12:11+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Медики из Южно-Африканской Республики отмечают скорость распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета Times of Israel.Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.Омикрон-штамм коронавирусаНесколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html

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в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19