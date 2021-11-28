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Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19
Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19
Существует угроза, что учреждения в Ботсване могут быть перегружены, если рост числа заражений продолжится. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T12:00+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Медики из Южно-Африканской Республики отмечают скорость распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета Times of Israel.Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.Омикрон-штамм коронавирусаНесколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html
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Sputnik Абхазия
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в мире, юар, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Медики из ЮАР рассказали, какая категория оказалась уязвимой для нового штамма COVID-19
12:00 28.11.2021 (обновлено: 12:11 28.11.2021)
Существует угроза, что учреждения в Ботсване могут быть перегружены, если рост числа заражений продолжится.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik
. Медики из Южно-Африканской Республики отмечают скорость распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета Times of Israel
.
"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — заявила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.
Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.
Омикрон-штамм коронавируса
Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.