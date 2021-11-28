https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/opublikovano-pervoe-izobrazhenie-belka-omikron-shtamma-koronavirusa-1036507713.html
Опубликовано первое изображение белка омикрон-штамма коронавируса
Опубликовано первое изображение белка омикрон-штамма коронавируса
Изображение подготовили медики из больницы Bambino Gesù в Риме, в сотрудничестве с экспертами из Государственного университета Милана. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T09:30+0300
2021-11-28T09:30+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Итальянские медики показали первое изображение S-белка омикрон-штамма коронавируса. Его опубликовала газета Corriere della Sera.Согласно изображению, омикрон имеет намного больше мутаций, чем дельта-штамм. Тем не менее, по словам ученых, это не доказывает, что новый вариант коронавирусной инфекции опаснее.На изображение показывают белки штамма-делта и омикрон, их сравнили с изначальным вариантом коронавирусной инфекции. У омикрон гораздо больше мутаций чем у дельта, наиболее изменившиеся области выделены красным. Новый штамм коронавируса был выявлен в Ботсване. ВОЗ признала его вызывающим озабоченность и назвала греческой буквой Омикрон.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/omikron-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-1036499032.html
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в мире, италия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19
Опубликовано первое изображение белка омикрон-штамма коронавируса
Изображение подготовили медики из больницы Bambino Gesù в Риме, в сотрудничестве с экспертами из Государственного университета Милана.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik
. Итальянские медики показали первое изображение S-белка омикрон-штамма коронавируса. Его опубликовала
газета Corriere della Sera.
Согласно изображению, омикрон имеет намного больше мутаций, чем дельта-штамм.
Тем не менее, по словам ученых, это не доказывает, что новый вариант коронавирусной инфекции опаснее.
На изображение показывают белки штамма-делта и омикрон, их сравнили с изначальным вариантом коронавирусной инфекции. У омикрон гораздо больше мутаций чем у дельта, наиболее изменившиеся области выделены красным.
Эксперты утверждают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы с точностью сказать насколько опасен новый вариант COVID-19.
Новый штамм коронавируса был выявлен в Ботсване. ВОЗ признала его вызывающим озабоченность и назвала греческой буквой Омикрон.