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https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-26-noyabrya-1036510226.html
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В понедельник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября

14:05 28.11.2021 (обновлено: 14:14 28.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Облака в пасмурную погоду
Облака в пасмурную погоду - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В понедельник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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