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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. 28.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-28T14:05+0300
2021-11-28T14:05+0300
2021-11-28T14:14+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В понедельник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70 – 90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 26 ноября
14:05 28.11.2021 (обновлено: 14:14 28.11.2021)
Территория Черноморского побережья Абхазии в понедельник по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В понедельник, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от + 8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70 – 90%.