https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/bolee-140-novykh-sluchaev-covid-vyyavleno-v-abkhazii-troe-chelovek-skonchalis-1036532836.html

Более 140 новых случаев COVID выявлено в Абхазии, трое человек скончались

Более 140 новых случаев COVID выявлено в Абхазии, трое человек скончались

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 786 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T23:20+0300

2021-11-29T23:20+0300

2021-11-29T23:20+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 786 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.Три летальных случая с коронавирусом зафиксировано за последние два дня. В российском военном госпитале скончались двое мужчин 1952 и 1954 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 34793. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 12 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 19, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, пять человек в тяжелом состоянии здоровья.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dve-tysyachi-chelovek-poluchili-meditsinskuyu-pomosch-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036523103.html

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