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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/bolee-140-novykh-sluchaev-covid-vyyavleno-v-abkhazii-troe-chelovek-skonchalis-1036532836.html
Более 140 новых случаев COVID выявлено в Абхазии, трое человек скончались
Более 140 новых случаев COVID выявлено в Абхазии, трое человек скончались
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 786 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T23:20+0300
2021-11-29T23:20+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 786 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.Три летальных случая с коронавирусом зафиксировано за последние два дня. В российском военном госпитале скончались двое мужчин 1952 и 1954 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 34793. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 12 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 19, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, пять человек в тяжелом состоянии здоровья.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dve-tysyachi-chelovek-poluchili-meditsinskuyu-pomosch-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036523103.html
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новости, коронавирус - 2021

Более 140 новых случаев COVID выявлено в Абхазии, трое человек скончались

23:20 29.11.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО Госпиталь Минобороны России в Абхазии
Госпиталь Минобороны России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Foto / пресс-служба ЮВО
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 786 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.
Три летальных случая с коронавирусом зафиксировано за последние два дня. В российском военном госпитале скончались двое мужчин 1952 и 1954 годов рождения. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 88 лет.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 34793. Зарегистрировано 527 летальных случаев. Выздоровели 28707 человек.
В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 12 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 19, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, пять человек в тяжелом состоянии здоровья.
Госпиталь Минобороны России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
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