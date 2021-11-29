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Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
Российский военный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, он был развернут в Сухуме 18 августа. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T12:36+0300
2021-11-29T12:36+0300
2021-11-29T14:41+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Около двух тысяч жителей Абхазии обратились за медицинской помощью к военным медикам мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО. Отмечается, что амбулаторное лечение прошли 1058 человек, в отделение анестезиологии-реанимации госпиталя были госпитализированы 95 пациентов. Российские военные медики в Сухуме уже вылечили от новой коронавирусной инфекции 535 человек. Пациенты прошли необходимый курс лечения, их выписывают с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащих врачей.Всего с 18 августа в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тысяч различных лабораторно-диагностических исследований, в их числе более четырех тысяч ПЦР-тестов и свыше 1,5 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.Сейчас на лечении в стационаре находятся более 60 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.Мобильный многопрофильный госпиталь - полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, с возможностью дооборудования еще 50 койко-мест.Шестьдесят четыре койко-места госпиталя оснащены оборудованием для подачи кислорода, из них 13 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Беспрерывное обеспечение госпиталя кислородом осуществляет российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.С 18 августа 2021 года более 100 медиков госпиталя в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия, а также ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии.В распоряжении военных врачей самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/khozhdenie-po-mukam-opyt-lichnogo-znakomstva-s-covid-19-1036187798.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211124/bolee-500-chelovek-vypisali-iz-mobilnogo-gospitalya-minoborony-rossii-v-sukhume-1036461670.html
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новости, коронавирус - 2021
Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
12:36 29.11.2021 (обновлено: 14:41 29.11.2021)
Российский военный госпиталь прибыл в Абхазию во второй раз для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, он был развернут в Сухуме 18 августа.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Около двух тысяч жителей Абхазии обратились за медицинской помощью к военным медикам мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, сообщает пресс-служба ЮВО.
Отмечается, что амбулаторное лечение прошли 1058 человек, в отделение анестезиологии-реанимации госпиталя были госпитализированы 95 пациентов.
Российские военные медики в Сухуме уже вылечили от новой коронавирусной инфекции 535 человек. Пациенты прошли необходимый курс лечения, их выписывают с отрицательным ПЦР-тестом и дальнейшими рекомендациями от лечащих врачей.
Всего с 18 августа в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тысяч различных лабораторно-диагностических исследований, в их числе более четырех тысяч ПЦР-тестов и свыше 1,5 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Сейчас на лечении в стационаре находятся более 60 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Мобильный многопрофильный госпиталь - полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, с возможностью дооборудования еще 50 койко-мест.
Шестьдесят четыре койко-места госпиталя оснащены оборудованием для подачи кислорода, из них 13 коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Беспрерывное обеспечение госпиталя кислородом осуществляет российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
С 18 августа 2021 года более 100 медиков госпиталя в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия, а также ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии.
В распоряжении военных врачей самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.