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Более 700 человек привились "Спутником V" за 10 дней в Абхазии

Более 700 человек привились "Спутником V" за 10 дней в Абхазии

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. C 18 по 29 ноября вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" привились 780 человек в Абхазии, сообщает Минздрав. 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T21:05+0300

2021-11-29T21:05+0300

2021-11-29T21:27+0300

в абхазии

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. C 18 по 29 ноября вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" привились 780 человек в Абхазии, сообщает Минздрав.Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. Препаратом "Спутник Лайт" к сегодняшнему дню привились 5211 человек.В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

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вакцинация от covid-19 в абхазии