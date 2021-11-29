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Более 700 человек привились "Спутником V" за 10 дней в Абхазии
Более 700 человек привились "Спутником V" за 10 дней в Абхазии
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. C 18 по 29 ноября вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" привились 780 человек в Абхазии, сообщает Минздрав. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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2021-11-29T21:27+0300
в абхазии
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. C 18 по 29 ноября вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" привились 780 человек в Абхазии, сообщает Минздрав.Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. Препаратом "Спутник Лайт" к сегодняшнему дню привились 5211 человек.В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
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вакцинация от covid-19 в абхазии

Более 700 человек привились "Спутником V" за 10 дней в Абхазии

21:05 29.11.2021 (обновлено: 21:27 29.11.2021)
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкКрупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени
Крупный центр вакцинации от COVID-19 открылся в Тюмени - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. C 18 по 29 ноября вакциной от коронавирусной инфекции "Спутник V" привились 780 человек в Абхазии, сообщает Минздрав.
Общее число вакцинированных в республике 12491 человек.
Препаратом "Спутник Лайт" к сегодняшнему дню привились 5211 человек.
В середине ноября в Абхазию доставили 6000 доз "Спутник V", это первая часть согласованной между Абхазией и Россией партии в 30 тысяч доз препарата. Вакцина приобретена за счет средств республиканского бюджета.
Ранее в мае Абхазия получила 6,5 тысяч доз вакцины "Спутник V", еще пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" от главы Московской Абхазской Диаспоры Беслана Агрба доставили в республику в августе. Дополнительные 500 доз препарата предоставил концерн "Росатом" пансионату "Литфонд" для вакцинации персонала и всех желающих.
Демонстрация проверки QR-кода - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
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