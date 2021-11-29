https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

Дискуссии вокруг COVID-19: кто и где может получить QR-код в Абхазии

Дискуссии вокруг COVID-19: кто и где может получить QR-код в Абхазии

На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб 25 ноября, главный санитарный врач страны Людмила Скорик заявила, что никакие справки о перенесенном... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T18:33+0300

2021-11-29T18:33+0300

2021-11-29T20:01+0300

в абхазии

коронавирус - 2021

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На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб 25 ноября, главный санитарный врач страны Людмила Скорик заявила, что никакие справки о перенесенном заболевании, о медотводе и наличии антител, выданные коммерческими лабораториями, не признаются ни в Абхазии, ни в России, поскольку они не сертифицированы и не вправе выдавать свидетельства утвержденной формы. Единственным легальным документом является утвержденное министерством здравоохранения свидетельство о вакцинации и формируемый на его основе в единой базе данных QR-код.Бадрак Авидзба, SputnikГде получить QR-кодПомимо QR-кода о вакцинации, который выдает Минздрав Абхазии, QR-код вместе с результатами анализа на антитела можно было получить в коммерческой лаборатории "Гемотест", однако 26 ноября на странице клиники в инстаграме появилось объявление о том, что лаборатория прекращает выдачу сертификатов о наличии антител с QR-кодом и призывает население вакцинироваться. От комментариев в лаборатории отказались.Помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа в интервью Sputnik 29 ноября рассказала, что глава Минздрава, поставил задачу перед своими коллегами обсудить вопрос выдачи QR-кодов с частными лабораториями."После совещания, которое состоялось в министерстве здравоохранения, руководство лаборатории ("Гемотест" - прим.) приняло решение самостоятельно отказаться от выдачи неоднозначной справки на основании антител", - заметила Матуа.Она добавила, что в связи с возможностью получать в одной из частных лабораторий "Гемотест" справки на основании наличия антител к вирусу COVID-19 с QR-кодом, многие граждане восприняли справку как документ, равнозначный сертификату о вакцинации."На сегодняшний день, никакой другой документ кроме как выдающийся пациентам, прошедшим вакцинацию, не имеет силы аналогичной сертификату о вакцинации. Хотелось бы, чтобы наши граждане с пониманием к этому отнеслись. QR-код, это обычный цифровой штрих-код, который способны распознавать электронные устройства, например, смартфоны. Сертификат о наличии антител ни в Абхазии, ни в России, ни в других странах мира, не был приравнен к сертификатам переболевших или вакцинированных", - пояснила помощник министра.Алиса Матуа подчеркнула, что концентрация антител, которая является абсолютно защитной до сих пор не утверждена."В связи с этим, несмотря на то, что ВОЗ ввел специальную единицу и мы ориентируемся, но тем не менее утвержденных данных еще нет. Поэтому, пока эта цифра не будет утверждена, сертификат или любой документ на основании антител не будет считаться действительным", - сказала она.На сегодняшний день, в Абхазии продолжила Матуа, признается QR-код вакцинированного от COVID-19, этому пациенту выдается сертификат, в котором обозначены данные пациента, учреждение, серия компонента и паспортные данные. Эта справка идет с QR-кодом, и пациент, который выезжает за пределы Абхазии, может предоставить его в распечатанном виде, а также на смартфоне."На основании QR-кода, проверяющая инстанция может убедиться в том, что этот сертификат является действительным. Также, мы имеем хорошую новость о том, что переболевшие пациенты, которые равнозначны вакцинированным, скоро смогут получать сертификаты о перенесенной болезни с QR-кодом. Произошла подмена понятий, наши граждане восприняли справку о наличии антител как полноценный сертификат равнозначный сертификату переболевшего или вакцинированного, но это не так", - говорит Алиса Матуа.На территории России, QR-коды выдают трем типам граждан – переболевшие, вакцинированные и пациенты, которые прошли ПЦР-тест, результат этого теста действителен в течение 72 часов."По отношению к нашим гражданам, которые переболели и не имеют еще документа и сертификата переболевшего, до того, как Минздрав Абхазии сможет выдать документ, в частности сертификат о том, что человек переболел, любой пациент может взять справку о том, что переболел COVID-19, выезжать за пределы Абхазии, беспрепятственно перемещаться в ряде учреждений, в частности, в медучреждениях будут просить ПЦР-тест, и такому пациенту, помимо справки о перенесенной болезни, нужно будет заблаговременно сдать ПЦР-тест, и с двумя результатами – со справкой и тестом об отрицательном анализе ПЦР, гражданин Абхазии может выезжать, и у него не должно возникнуть проблем", - сказала помощник главы Минздрава республики.QR-код на основании антительного ответа – это код, в котором заложена всего лишь информация о том, что пациент сдал анализ и получил результат своего теста, подчеркнула Матуа и добавила, что результат теста на антитела не позволяет получить QR-код и сертификат о перенесенном заболевании.Комментируя вопрос с qr-кодами, директор диагностической лаборатории Lab Quest Амина Амичба отметила, что в рамках закона, по которому работают лаборатории, они не имеют право выдавать сертификат переболевшего, так как они не являются контролирующим органом."Этим занимается только государственное медицинское учреждение как на территории России, так и в Абхазии", - подчеркнула она. По ее словам, в предоставлении QR-кода людям, у которых есть антитела нет необходимости."Ко мне обращалось большое количество людей с этим вопросом, Роспотребнадзор России не объявлял о том, что на антитела нужен QR-код. На данный момент, нужна справка ПЦР-исследования, болеет сейчас человек или нет, ориентироваться на антитела неправильно, потому что, имея их человек может болеть. Количество антител определяется для самого пациента, для понимания, болел он или нет, делать ему вакцину или же нет", - сказала Амичба.Для того, чтобы беспрепятственно попасть на самолет, в медицинское учреждение или куда-то еще за пределами Абхазии, необходимо иметь при себе результаты ПЦР-исследования, добавила она.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/matua-o-spravkakh-s-qr-kodami-i-na-antitela-k-covid-19-proizoshla-podmena-ponyatiy--1036521429.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211123/kod-na-vyezd-kak-i-zachem-v-abkhazii-delayut-sertifikaty-o-vaktsinatsii-1036454412.html

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