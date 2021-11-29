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Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды
Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T16:24+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.В ведомстве не исключают сход селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок, отдыха у воды. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dvizhenie-sudov-po-bosforu-priostanovleno-iz-za-silnogo-vetra-1036528582.html
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Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik.
В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
В ведомстве не исключают сход селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок, отдыха у воды.
Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.