https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-v-sochi-iz-za-nepogody-1036528736.html

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T16:24+0300

2021-11-29T16:24+0300

2021-11-29T16:24+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. В Сочи объявили экстренное предупреждение по погоде с 30 ноября по 2 декабря, синоптики прогнозируют в этот период сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в течение суток 30 ноября и 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.В ведомстве не исключают сход селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок, отдыха у воды. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dvizhenie-sudov-po-bosforu-priostanovleno-iz-za-silnogo-vetra-1036528582.html

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