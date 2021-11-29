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Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов
17:10 29.11.2021 (обновлено: 19:08 29.11.2021)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба встретился с главами международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба заверил, что МИД Абхазии будет оказывать максимальную поддержку деятельности международных неправительственных организаций в республике и предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Ожидаем серьезных гуманитарных результатов, и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать - сделаем, окажем содействие и поможем", - сказал Ардзинба.
Представители НПО также подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.
На совещании с министром присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста, Программы Развития ООН, Датского Совета по Беженцам, Ворлд Вижн Интернешнл и других организаций.
Инал Ардзинба отметил, что деятельность, проводимая международными НПО в республике, имеет большое значение для Абхазии.
"Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в Абхазии еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), очень важна для наших людей", - сказал Ардзинба.
Он подчеркнул роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики.
Он подчеркнул роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики.
"Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе", - отметил Ардзинба.
"У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это", - сказал Ардзинба.
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Во встрече с представителями международных организаций приняли участие также заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.