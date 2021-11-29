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Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов
Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов
Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба встретился с главами международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T17:10+0300
2021-11-29T19:08+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба заверил, что МИД Абхазии будет оказывать максимальную поддержку деятельности международных неправительственных организаций в республике и предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "Ожидаем серьезных гуманитарных результатов, и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать - сделаем, окажем содействие и поможем", - сказал Ардзинба.Представители НПО также подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.На совещании с министром присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста, Программы Развития ООН, Датского Совета по Беженцам, Ворлд Вижн Интернешнл и других организаций.Инал Ардзинба отметил, что деятельность, проводимая международными НПО в республике, имеет большое значение для Абхазии. "Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в Абхазии еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), очень важна для наших людей", - сказал Ардзинба. Он подчеркнул роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики. "У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это", - сказал Ардзинба.Во встрече с представителями международных организаций приняли участие также заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/bzhaniya-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-predstavitelyami-oon-na-yuzhnom-kavkaze-1036255251.html
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новости, мид абхазии

Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов

17:10 29.11.2021 (обновлено: 19:08 29.11.2021)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба встретился с главами международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории республики.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба заверил, что МИД Абхазии будет оказывать максимальную поддержку деятельности международных неправительственных организаций в республике и предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Ожидаем серьезных гуманитарных результатов, и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать - сделаем, окажем содействие и поможем", - сказал Ардзинба.
Представители НПО также подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.
На совещании с министром присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста, Программы Развития ООН, Датского Совета по Беженцам, Ворлд Вижн Интернешнл и других организаций.
Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабиной Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
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Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
9 ноября, 15:37
Инал Ардзинба отметил, что деятельность, проводимая международными НПО в республике, имеет большое значение для Абхазии.
"Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в Абхазии еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), очень важна для наших людей", - сказал Ардзинба.

Он подчеркнул роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики.

"Министерство иностранных дел ходатайствует о регистрации представительств и осуществляет согласование проектов, которые предполагаются к реализации. Мы предлагаем активно взаимодействовать в этом ключе", - отметил Ардзинба.

"У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это", - сказал Ардзинба.
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
Инал Ардзинба провел встречу с главами представительств международных организаций
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Во встрече с представителями международных организаций приняли участие также заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.
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