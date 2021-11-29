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Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов

Глава МИД Абхазии предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов

Министр иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба встретился с главами международных неправительственных организаций, осуществляющих свою деятельность на... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T17:10+0300

2021-11-29T17:10+0300

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Инал Ардзинба заверил, что МИД Абхазии будет оказывать максимальную поддержку деятельности международных неправительственных организаций в республике и предложил НПО взаимодействие в согласовании проектов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. "Ожидаем серьезных гуманитарных результатов, и работы в контексте аполитичности, гуманизма и максимальной результативности. Все, что можем сделать - сделаем, окажем содействие и поможем", - сказал Ардзинба.Представители НПО также подтвердили свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству.На совещании с министром присутствовали представители Международного Комитета Красного Креста, Программы Развития ООН, Датского Совета по Беженцам, Ворлд Вижн Интернешнл и других организаций.Инал Ардзинба отметил, что деятельность, проводимая международными НПО в республике, имеет большое значение для Абхазии. "Это важная работа по поддержке чувствительных категорий населения нашей страны. Мы эту работу очень ценим и будем ее всячески поддерживать. Многие из вас работают в Абхазии еще со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в те времена возникли серьезные потребности у наших людей. Они возникли не на пустом месте, а в результате агрессии Грузии. Та работа, которую выполняли такие организации, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), очень важна для наших людей", - сказал Ардзинба. Он подчеркнул роль МИД Абхазии как координирующего органа деятельности, проводимой организациями на территории республики. "У нас очень талантливая молодежь. С каждым днем мы находим одаренных ребят в самых разных сферах. Если вы будете нашу молодежь поддерживать, мы будем очень благодарны вам за это", - сказал Ардзинба.Во встрече с представителями международных организаций приняли участие также заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями Артур Гагулия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/bzhaniya-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-s-predstavitelyami-oon-na-yuzhnom-kavkaze-1036255251.html

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