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Избрана мера пресечения Алхасу Хварцкия, стрелявшему у здания "Черноморэнерго"
Избрана мера пресечения Алхасу Хварцкия, стрелявшему у здания "Черноморэнерго"
Алхаса Хварцкия задержали сотрудники угрозыска УВД по Сухуму в субботу 27 ноября по подозрению в совершении стрельбы в сторону здания "Черноморэнерго". 29.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста, рассказала корреспонденту Sputnik его адвокат Инга Габилая.Она уточнила, что срок домашнего ареста один месяц и 28 суток. По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, "грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка".Оружие, из которого стрелял Хварцкия изъяли и направили на экспертизу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/militsiya-zaderzhala-muzhchinu-otkryvshego-strelbu-u-zdaniya-chernomorenergo-1036503622.html
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Избрана мера пресечения Алхасу Хварцкия, стрелявшему у здания "Черноморэнерго"

21:35 29.11.2021
CC0 / / / Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
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Алхаса Хварцкия задержали сотрудники угрозыска УВД по Сухуму в субботу 27 ноября по подозрению в совершении стрельбы в сторону здания "Черноморэнерго".
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста, рассказала корреспонденту Sputnik его адвокат Инга Габилая.
Она уточнила, что срок домашнего ареста один месяц и 28 суток.
По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.
Здание Черноморэнерго - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2021
В Абхазии
Милиция задержала мужчину, открывшего стрельбу у здания "Черноморэнерго"
27 ноября, 16:29
Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, "грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка".
Оружие, из которого стрелял Хварцкия изъяли и направили на экспертизу.
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