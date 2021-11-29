https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/izbrana-mera-presecheniya-alkhasu-khvartskiya-strelyavshemu-u-zdaniya-chernomorenergo-1036532111.html

Избрана мера пресечения Алхасу Хварцкия, стрелявшему у здания "Черноморэнерго"

Избрана мера пресечения Алхасу Хварцкия, стрелявшему у здания "Черноморэнерго"

Алхаса Хварцкия задержали сотрудники угрозыска УВД по Сухуму в субботу 27 ноября по подозрению в совершении стрельбы в сторону здания "Черноморэнерго". 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T21:35+0300

2021-11-29T21:35+0300

2021-11-29T21:35+0300

в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036532085_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2f535ab15f28c60b94c3eddca79af3d.jpg

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста, рассказала корреспонденту Sputnik его адвокат Инга Габилая.Она уточнила, что срок домашнего ареста один месяц и 28 суток. По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, "грубого нарушения общественного порядка, совершенного с применением оружия, а также связанного с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка".Оружие, из которого стрелял Хварцкия изъяли и направили на экспертизу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/militsiya-zaderzhala-muzhchinu-otkryvshego-strelbu-u-zdaniya-chernomorenergo-1036503622.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости