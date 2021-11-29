https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-30-noyabrya-1036528109.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется в зоне влияния фронтов циклона с северо-запада. 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T16:08+0300

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Во вторник, 30 ноября, погода в Абхазии значительно ухудшится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, возможна гроза, в предгорьях и горах дождь со снегом и снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии