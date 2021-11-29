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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется в зоне влияния фронтов циклона с северо-запада. 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T16:08+0300
2021-11-29T16:08+0300
2021-11-29T16:08+0300
в абхазии
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Во вторник, 30 ноября, погода в Абхазии значительно ухудшится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, возможна гроза, в предгорьях и горах дождь со снегом и снег.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем +12°С до +17°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется в зоне влияния фронтов циклона с северо-запада.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Во вторник, 30 ноября, погода в Абхазии значительно ухудшится, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, возможна гроза, в предгорьях и горах дождь со снегом и снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, местами порывы от 12 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем +12°С до +17°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.