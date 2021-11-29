https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/v-psikhbolnitse-abkhazii-vyyavili-bolee-30-sluchaev-covid-19-sredi-patsientov-1036524122.html

В психбольнице Абхазии выявили более 30 случаев COVID-19 среди пациентов

В психбольнице Абхазии выявили более 30 случаев COVID-19 среди пациентов

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В психиатрической больнице в Гулрыпше находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, следует из сообщения офиса Уполномоченной... 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T13:24+0300

2021-11-29T13:24+0300

2021-11-29T15:52+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В психиатрической больнице в Гулрыпше находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, следует из сообщения офиса Уполномоченной по правам человека Абхазии. Омбудсмен Асида Шакрыл посетила медучреждение и пообщалась с врио главврача Ириной Ануа.Ануа рассказала, что первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в больнице 13 ноября. При этом отмечается, что карантин действовал уже с 28 октября, так как заболели семь сотрудников медучреждения.В психиатрической больнице было экстренно развернуто инфекционное ковидное отделение на первом этаже. Тяжелых пациентов с коронавирусом в больнице нет, в основном средней тяжести, отметила Ануа. Несколько человек подключены к аппарату – оксигениратору.Для лечения и наблюдения ковид-больных к ним прикомандирован врач-терапевт.Как сообщила врио главврача, в случае если состояние пациентов ухудшится, они будут переводить их в российский военный госпиталь и на время лечения медработники психиатрической больницы, согласно уставу, будут прикомандированы к этим пациентам.Минздрав Абхазии предоставил расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс тесты, оксигенираторы Психиатрической больнице. Медучреждение ожидает получить еще два небулайзера.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dve-tysyachi-chelovek-poluchili-meditsinskuyu-pomosch-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036523103.html

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новости