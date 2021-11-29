Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/v-psikhbolnitse-abkhazii-vyyavili-bolee-30-sluchaev-covid-19-sredi-patsientov-1036524122.html
В психбольнице Абхазии выявили более 30 случаев COVID-19 среди пациентов
В психбольнице Абхазии выявили более 30 случаев COVID-19 среди пациентов
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В психиатрической больнице в Гулрыпше находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, следует из сообщения офиса Уполномоченной... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T13:24+0300
2021-11-29T15:52+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036524283_0:113:2165:1331_1920x0_80_0_0_f3f23c041e0f64af6886b39676452ba7.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В психиатрической больнице в Гулрыпше находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, следует из сообщения офиса Уполномоченной по правам человека Абхазии. Омбудсмен Асида Шакрыл посетила медучреждение и пообщалась с врио главврача Ириной Ануа.Ануа рассказала, что первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в больнице 13 ноября. При этом отмечается, что карантин действовал уже с 28 октября, так как заболели семь сотрудников медучреждения.В психиатрической больнице было экстренно развернуто инфекционное ковидное отделение на первом этаже. Тяжелых пациентов с коронавирусом в больнице нет, в основном средней тяжести, отметила Ануа. Несколько человек подключены к аппарату – оксигениратору.Для лечения и наблюдения ковид-больных к ним прикомандирован врач-терапевт.Как сообщила врио главврача, в случае если состояние пациентов ухудшится, они будут переводить их в российский военный госпиталь и на время лечения медработники психиатрической больницы, согласно уставу, будут прикомандированы к этим пациентам.Минздрав Абхазии предоставил расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс тесты, оксигенираторы Психиатрической больнице. Медучреждение ожидает получить еще два небулайзера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/dve-tysyachi-chelovek-poluchili-meditsinskuyu-pomosch-v-mobilnom-gospitale-v-sukhume-1036523103.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036524283_121:0:2044:1442_1920x0_80_0_0_251435d0ffd5f20e285575d6103bdbc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

В психбольнице Абхазии выявили более 30 случаев COVID-19 среди пациентов

13:24 29.11.2021 (обновлено: 15:52 29.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛечение пациентов от COVID-19 в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве
Лечение пациентов от COVID-19 в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В психиатрической больнице в Гулрыпше находятся 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, следует из сообщения офиса Уполномоченной по правам человека Абхазии.
Омбудсмен Асида Шакрыл посетила медучреждение и пообщалась с врио главврача Ириной Ануа.
Ануа рассказала, что первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в больнице 13 ноября. При этом отмечается, что карантин действовал уже с 28 октября, так как заболели семь сотрудников медучреждения.
В психиатрической больнице было экстренно развернуто инфекционное ковидное отделение на первом этаже. Тяжелых пациентов с коронавирусом в больнице нет, в основном средней тяжести, отметила Ануа. Несколько человек подключены к аппарату – оксигениратору.
Для лечения и наблюдения ковид-больных к ним прикомандирован врач-терапевт.
Как сообщила врио главврача, в случае если состояние пациентов ухудшится, они будут переводить их в российский военный госпиталь и на время лечения медработники психиатрической больницы, согласно уставу, будут прикомандированы к этим пациентам.
Госпиталь Минобороны России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
12:36
Минздрав Абхазии предоставил расходные материалы и лекарственные препараты, экспресс тесты, оксигенираторы Психиатрической больнице. Медучреждение ожидает получить еще два небулайзера.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:16Движение судов по Босфору приостановлено из-за сильного ветра
16:08Прогноз погоды в Абхазии на вторник 30 ноября
15:37Режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
15:20Теннисист из Абхазии стал победителем турнира в Казани
14:50Ферзба об Александре Градском: говорят незаменимых нет, но он неповторим
13:45Международный турнир по футболу "Система Cup 2021" пройдет в Сухуме
12:49Топчьян о гендерном насилии в Абхазии: цифры говорят, что проблема существует
12:36Две тысячи человек получили медицинскую помощь в мобильном госпитале в Сухуме
11:35Первый из Магакян: как "архитектор" основал врачебную династию в Абхазии
10:48Глобальный риск из-за штамма COVID-19 "омикрон" оценен как очень высокий
09:51Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в интернете
09:41Ученый о вакцинации от COVID-19 беременных с хроническими болезнями
09:15Импортное дело: как товары попадают в Абхазию
08:45ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон"
ВчераSputnik недели: поездки президента, новый "веер", стрельба и задержания
ВчераНазваны симптомы омикрон-штамма коронавируса
ВчераДополнительное время: Багателия о финальном матче Кубка Абхазии по футболу
ВчераКритикуют Россию и "Северный поток — 2": чего ждать от сменщиков Меркель
ВчераКомаровский о вакцинации детей от Covid-19: будет вкладом в шансы на прекращение пандемии
ВчераНазвана причина, которая может привести к голоду в беднейших странах мира