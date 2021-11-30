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Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"
Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Восточные районы Абхазии, включая часть Сухума, будут обесточены на час в связи с ремонтными работами на линии "Шешелети-1", сообщает... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T09:20+0300
2021-11-30T09:20+0300
2021-11-30T10:00+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Восточные районы Абхазии, включая часть Сухума, будут обесточены на час в связи с ремонтными работами на линии "Шешелети-1", сообщает "Черноморэнерго".Линия будет отключена с 10:00 до 11:00 во вторник 30 ноября. Ограничения коснутся Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"
09:20 30.11.2021 (обновлено: 10:00 30.11.2021) СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
Восточные районы Абхазии, включая часть Сухума, будут обесточены на час в связи с ремонтными работами на линии "Шешелети-1", сообщает
"Черноморэнерго".
Линия будет отключена с 10:00 до 11:00 во вторник 30 ноября. Ограничения коснутся Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.
С 16 ноября в Абхазии действует график
веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".
Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии.