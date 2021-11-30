https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/chast-abkhazii-vremenno-ostanetsya-bez-sveta-iz-za-remonta-linii-shesheleti-1-1036533676.html

Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"

Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Восточные районы Абхазии, включая часть Сухума, будут обесточены на час в связи с ремонтными работами на линии "Шешелети-1", сообщает... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T09:20+0300

2021-11-30T09:20+0300

2021-11-30T10:00+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/02/1032134518_0:61:2001:1186_1920x0_80_0_0_38e93cf43cf3ee3df6026554177b9a4c.jpg

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Восточные районы Абхазии, включая часть Сухума, будут обесточены на час в связи с ремонтными работами на линии "Шешелети-1", сообщает "Черноморэнерго".Линия будет отключена с 10:00 до 11:00 во вторник 30 ноября. Ограничения коснутся Очамчырского, Гулрыпшского и восточной части Сухумского районов, а также центральной и восточной части Сухума.С 16 ноября в Абхазии действует график веерных отключений электричества из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".Изношенность электросетей и ветхость инфраструктуры на фоне растущего потребления - главные проблемы энергетической отрасли Абхазии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии