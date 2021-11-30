https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-v-abkhazii-v-2021-godu-1036535501.html

Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году

Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году

Общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в Абхазии приближается к 35 тысячам. Зарегистрировано 527 летальных исходов. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T11:45+0300

2021-11-30T11:45+0300

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Кабинета министров республики во вторник рассказал о том, какие средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2022 год на сферу здравоохранения, а также о текущих расходах на борьбу с пандемией.По состоянию на 30 ноября 2021 года, 477 миллионов рублей из бюджетных средств потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Общая сумма расходов, включая 2020 год, достигает 730 миллионов рублей, отметил Делба. По словам министра финансов, в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено более 440 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/pravitelstvo-abkhazii-utverdilo-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2022-god-1036534670.html

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