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https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/delba-nazval-summu-potrachennuyu-na-borbu-s-covid-v-abkhazii-v-2021-godu-1036535501.html
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году
Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году
Общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в Абхазии приближается к 35 тысячам. Зарегистрировано 527 летальных исходов. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Кабинета министров республики во вторник рассказал о том, какие средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2022 год на сферу здравоохранения, а также о текущих расходах на борьбу с пандемией.По состоянию на 30 ноября 2021 года, 477 миллионов рублей из бюджетных средств потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Общая сумма расходов, включая 2020 год, достигает 730 миллионов рублей, отметил Делба. По словам министра финансов, в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено более 440 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/pravitelstvo-abkhazii-utverdilo-proekt-respublikanskogo-byudzheta-na-2022-god-1036534670.html
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новости, коронавирус - 2021

Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году

11:45 30.11.2021 (обновлено: 11:59 30.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в Абхазии приближается к 35 тысячам. Зарегистрировано 527 летальных исходов.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании Кабинета министров республики во вторник рассказал о том, какие средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2022 год на сферу здравоохранения, а также о текущих расходах на борьбу с пандемией.
По состоянию на 30 ноября 2021 года, 477 миллионов рублей из бюджетных средств потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Общая сумма расходов, включая 2020 год, достигает 730 миллионов рублей, отметил Делба.
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
В Абхазии
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
11:27
По словам министра финансов, в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено более 440 миллионов рублей.
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