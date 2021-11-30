https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/dva-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-i-grozy-1036544529.html

Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы

Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы

В среду, 1 декабря, в Сочи прогнозируют ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Два рейса не смогли совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра, самолеты приземлились на запасном аэродроме Краснодара, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".В Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют на курорте ливни, сильный ветер, подъем уровня воды в реках."По данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-v-sochi-iz-za-nepogody-1036528736.html

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