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Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
В среду, 1 декабря, в Сочи прогнозируют ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Два рейса не смогли совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра, самолеты приземлились на запасном аэродроме Краснодара, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".В Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют на курорте ливни, сильный ветер, подъем уровня воды в реках."По данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.
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новости, россия, непогода

Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы

21:41 30.11.2021 (обновлено: 21:47 30.11.2021)
© Sputnik / Нина ЗотинаПоследствия африканской песчаной бури на юге России.
Последствия африканской песчаной бури на юге России. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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В среду, 1 декабря, в Сочи прогнозируют ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Два рейса не смогли совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра, самолеты приземлились на запасном аэродроме Краснодара, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
В Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют на курорте ливни, сильный ветер, подъем уровня воды в реках.
"По данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.
Логотип службы спасения города Сочи на служебном автомобиле. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за непогоды
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