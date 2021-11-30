https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/dva-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-sochi-iz-za-silnogo-vetra-i-grozy-1036544529.html
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
В среду, 1 декабря, в Сочи прогнозируют ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T21:41+0300
2021-11-30T21:41+0300
2021-11-30T21:47+0300
новости
россия
непогода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544684_0:15:2149:1224_1920x0_80_0_0_8bcf450eeacb4de039548d09a5053d76.jpg
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Два рейса не смогли совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра, самолеты приземлились на запасном аэродроме Краснодара, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".В Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют на курорте ливни, сильный ветер, подъем уровня воды в реках."По данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/ekstrennoe-preduprezhdenie-obyavili-v-sochi-iz-za-nepogody-1036528736.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544684_249:0:1900:1238_1920x0_80_0_0_541dec78419392aec9fbdf9820a676ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, непогода
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра и грозы
21:41 30.11.2021 (обновлено: 21:47 30.11.2021)
В среду, 1 декабря, в Сочи прогнозируют ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik.
Два рейса не смогли совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра, самолеты приземлились на запасном аэродроме Краснодара, сообщает РИА Новости
со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".
В Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Синоптики прогнозируют на курорте ливни, сильный ветер, подъем уровня воды в реках.
"По данным на 20.00 30 ноября 2021 года, из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолеты следовали в Сочи из Санкт-Петербурга и Краснодара.