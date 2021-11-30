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Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза

Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза

В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию. 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T14:28+0300

2021-11-30T14:28+0300

2021-11-30T16:35+0300

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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция на заседании правительства во вторник 30 ноября.По его словам, в прошлом году за аналогичный период в Россию было вывезено 12 тысяч 66 тонн мандаринов, в этом всего лишь 5 тысяч 692 тонны.Хеция рассказал и об исполнении плана таможенным комитетом."Годовой план ГТК составлял один миллиард 976 миллионов рублей. Буквально недавно были внесены изменения, план составил два миллиарда 154 миллиона рублей. На сегодняшний день начислено два миллиарда 450 миллионов рублей, если сравнивать с прошлогодними показателями, тогда было миллиард 630 миллионов, в 2019 году – миллиард 647 миллионов", - подчеркнул он.Такие показатели связаны с импортом продукции в республику, с экспортом есть определенные трудности, отметил руководитель ГТК. Ранее, в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/vremya-mandarina-kak-v-abkhazii-sobirayut-glavnyy-frukt-dlya-eksporta-1036385377.html

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