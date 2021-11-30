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Гинцбург назвал сроки разработка вакцины против омикрон-штамма COVID
Гинцбург назвал сроки разработка вакцины против омикрон-штамма COVID
Штамм "омикрон", вызывающий озабоченность ВОЗ, впервые был выявлен в ЮАР, но уже вышел за пределы страны и континента, завозные случаи фиксируются во многих... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Разработка вакцины против штамма коронавируса "омикрон" займет не более 10 дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24". Об этом сообщает РИА Новости.Он уточнил, что еще потребуется время для регуляторных процедур, обычно это 2-2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.При этом думать о замене вакцины нужно будет только после получения более полных данных о новом штамме, пояснил Гинцбург.Накануне в центре Гамалеи заявили, что вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма "омикрон", но там уже начались положенные по протоколу работы по адаптации вакцин к новой мутации вируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/mir-ukhodit-na-karantin-chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-omikron-1036532347.html
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россия, коронавирус - 2021

Гинцбург назвал сроки разработка вакцины против омикрон-штамма COVID

10:20 30.11.2021 (обновлено: 12:42 30.11.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКомплекс биомедицинских технологий "Мосмедпарк"
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© Sputnik / Павел Бедняков
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Штамм "омикрон", вызывающий озабоченность ВОЗ, впервые был выявлен в ЮАР, но уже вышел за пределы страны и континента, завозные случаи фиксируются во многих странах мира.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Разработка вакцины против штамма коронавируса "омикрон" займет не более 10 дней, еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала "Россия 24". Об этом сообщает РИА Новости.

"Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более 10 дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной", - сказал Гинцбург .

Он уточнил, что еще потребуется время для регуляторных процедур, обычно это 2-2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.
При этом думать о замене вакцины нужно будет только после получения более полных данных о новом штамме, пояснил Гинцбург.
Накануне в центре Гамалеи заявили, что вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма "омикрон", но там уже начались положенные по протоколу работы по адаптации вакцин к новой мутации вируса.
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