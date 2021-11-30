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Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T12:40+0300
2021-11-30T12:40+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Об этом сообщает РИА Новости."То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - ред.)", - сказал министр.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.В то же время Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html
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сергей лавров, россия

Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию

12:40 30.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Об этом сообщает РИА Новости.
"То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - ред.)", - сказал министр.
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США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
В то же время Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
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