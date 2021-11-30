https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-ssha-so-vsekh-storon-oblozhili-rossiyu-bazami-i-nagnetayut-voennuyu-isteriyu-1036536602.html

Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию

Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед... 30.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-30T12:40+0300

2021-11-30T12:40+0300

2021-11-30T12:40+0300

сергей лавров

россия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Об этом сообщает РИА Новости."То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - ред.)", - сказал министр.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.В то же время Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html

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сергей лавров, россия