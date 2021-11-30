https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/lavrov-ssha-so-vsekh-storon-oblozhili-rossiyu-bazami-i-nagnetayut-voennuyu-isteriyu-1036536602.html
Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед... 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T12:40+0300
2021-11-30T12:40+0300
2021-11-30T12:40+0300
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036536330_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_e2690f0d0843f8baa54fc09ea265c138.jpg
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Об этом сообщает РИА Новости."То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - ред.)", - сказал министр.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.В то же время Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036536330_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_d78d9eca4775e863ba85f89ebe29d507.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, россия
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik.
США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова "Диалог во имя будущего". Об этом сообщает РИА Новости
.
"То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России. - ред.)", - сказал министр.
США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как заявили в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
В то же время Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. В Кремле заявили, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.