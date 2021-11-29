https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/gotovy-li-esmintsy-vms-ssha-voevat-za-ukrainu-1036530223.html

Готовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину

Готовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину

Соединенные Штаты не имеют технологической возможности безопасно для своих интересов и материковой территории воевать на Украине или за Украину – с Россией. 29.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-29T19:37+0300

2021-11-29T19:37+0300

2021-11-29T19:41+0300

в мире

аналитика

мнение

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Провокационные совместные маневры Пентагона и НАТО с вооруженными силами Украины (Грузии, Молдовы) в Черноморском регионе – демонстрация не силы, а слабости, широкого спектра логистических, тактических и стратегических уязвимостей.Черноморская вахта ракетного эсминца USS Arleigh Burke и других кораблей ВМС США – лишь имитация боевой мощи и геополитического влияния Вашингтона на суверенную политику России. Это выглядит смешно: только что побежденная афганскими талибами* военная коалиция США и стран-сателлитов пытается "с позиции силы" насаждать свои правила ракетно-ядерной России. Кстати, ракетный катер Черноморского флота "Шуя" в ходе учений уже "пристрелялся" к американскому эсминцу 26 ноября.Москва настроена взаимовыгодно сотрудничать, честно конкурировать и торговать с "партнерами". Но они со своей стороны все безрассуднее стремятся подавлять "противника" военной силой, то есть воевать и убивать. Под любым надуманным предлогом. В определенных ситуациях Россия вынуждена жестко реагировать на провокации Запада. Активность США и НАТО в Черном море, у границ РФ увеличивает вероятность масштабного вооруженного конфликта на территории Европы и Северной Америки.По информации 6-го флота ВМС США, эсминец USS Arleigh Burke 25 ноября приступил к "патрулированию" акватории Черного моря для "обеспечения безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути". Заметим, этот путь совершенно свободен от сомалийских пиратов. Военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе, и втягивание в нее причерноморских государств ничем не спровоцирована, и угрожает стратегической стабильности, региональной безопасности России. В Минобороны РФ совместные маневры и визиты кораблей ВМС США в Одессу и Батуми считают дестабилизирующим фактором, и главной целью американцев видят военное освоение постсоветского пространства (Украины и Грузии).Силы и средства Черноморского флота и Южного военного округа РФ непрерывно контролируют перемещение американских боевых кораблей – в постоянной готовности оперативно отреагировать на враждебные действия (нарушение российских границ).Слежение за Arleigh Burke в море ведут надводные корабли и субмарины, с воздуха за американцами присматривают летчики истребительной авиации, на суше потенциального противника чутко сопровождают береговые радары ЧФ.Таким образом, совместные маневры с партнерами по НАТО и внеблоковыми союзниками США в Черноморском регионе, "свобода мореплавания" и "американская исключительность" эсминца находятся под прицелом российских ракетных комплексов 24 часа в сутки.Брюссель Киеву не товарищПериодическое маневрирование в Черном море боевых кораблей США считается признаком политической поддержки Вашингтоном киевского режима, не более. Однако ВМС США не признают отдельные участки морей российскими и намеренно провоцируют конфликтные ситуации.Неизбежное активное противодействие маневрам Пентагона вблизи российских берегов силами авиации и флота – условие безопасности РФ, и с ростом активности ВМС США растет вероятность боевых действий.Между тем, опасные иллюзии американцев об "ограниченной" войне с Россией в Европе – руками союзников по НАТО – рассыпаются, как карточный домик. На фоне агрессивной дезинформации Вашингтона и Киева о "зимнем вторжении" российских войск на Украину, Брюссель ощутил холодное дыхание смерти, и заблаговременно дистанцировался от "украинского фронта".Генсек НАТО Йенс Столтенберг 26 ноября заявил, что предстоящий саммит министров иностранных дел альянса в Латвии рассмотрит "концентрацию российских сил у украинских рубежей", но коллективная оборона (статья 5 Устава НАТО) на Украину не распространяется, даже если на нее нападет другое государство. Альянс "всецело поддерживает" Киев, но не станет из-за него воевать с Москвой.Соответственно, в гипотетической битве Украины с "государством-агрессором" эсминец USS Arleigh Burke и другие корабли 6-го флота ВМС США вынуждены будут действовать без прикрытия европейских союзников. Либо продолжать политическую поддержку, как это было в ситуации с грузинской агрессией в августе 2008 года.Возможности американских противоракет уничтожать российские ракеты над Украиной сильно преувеличены. Первый же пуск "Томагавка" в Черном море может стать для любого американского корабля последним. Во всех случаях, битва будет недолгой. В ситуации реального вооруженного противостояния "взаимодействие союзников" окажется под многократно дублированным и высокотехнологичным ударом России.По мнению американцев, "неприкасаемый" ударный ракетный корабль ВМС США вблизи российских границ должен одним своим присутствием запугать Москву. Эсминец USS Arleigh Burke оснащен боевой информационной управляющей системой, компонентами системы ПРО "Иджис", способен нести более 60 дальнобойных (до 1600 км) крылатых ракет "Томагавк", часть из них – с ядерными боеголовками. Также имеет на борту противолодочные ракеты ASROC и зенитные ракеты Standart.И все же, оторванный от 6-го флота Arleigh Burke практически ничего не значит на оперативном пространстве Черного моря. Уничтожение таких целей российские моряки и летчики отработали до автоматизма. Любое применение эсминцем Arleigh Burke ракетного оружия может вызвать ответный удар России по центрам принятия решений на территории США.Не будите "русского медведя"Минобороны РФ 29 ноября напомнило о стратегической уязвимости "партнеров", показав загрузку МБР "Ярс" (дальностью до 11 тыс. км) в шахту – в рамках перевооружения РВСН.Напомню, трехступенчатый "Ярс" оснащается четырьмя разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения мощностью до 500 килотонн каждый. На вооружении РВСН имеется более 150 пусковых установок этого комплекса в мобильном и шахтном исполнении. Итого 600 боевых блоков.Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" 29 ноября в очередной раз успешно отстрелялся гиперзвуковой ракетой "Циркон", точно поразил морскую мишень на удалении более 400 км. Днем ранее в России началось серийное производство этих ракет.На прошлой неделе Черное море покинул эсминец USS Porter. Его экипаж в ходе "патрулирования", вероятно, испытал панический ужас, когда вблизи на несколько минут завис российский военный вертолет.Еще более удручает западных наблюдателей убожество украинского военного строительства. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее объявил о высоких темпах строительства новой военно-морской базы в Бердянске. Однако зарубежные журналисты на базе, судя по сообщениям CNN, поняли, что "предстоит еще много работы для ее завершения", и времени "до войны" может не хватить.ВМС Украины на днях получили из американского Балтимора два подержанных патрульных катера типа "Island", названных "Фастов" и "Сумы". Вскоре они начнут "боевой поход" вдоль побережья (потому что не обладают высокой остойчивостью).Несмотря на значительную политическую турбулентность в Киеве, и слухи о подготовке государственного переворота, США и ВСУ готовят бронетанковую бригаду и воздушно-десантную операцию для зачистки Донбасса, учатся "отбивать атаки россиян из Приднестровья", подавлять "сепаратистский мятеж" в Одесской области. Эти воинственные американско-украинские планы не обещают Европе ничего хорошего.Норвежское издание TV 2 Norge отмечает: "Россия сигнализирует, что для достижения своих политических целей готова использовать дополнительные военные средства, а также прибегать к дипломатии принуждения". Собственно, Москва и не скрывает подобных планов.Издание The Wall Street Journal опубликовало два сценария Белого дома на случай вторжения России на Украину – "оптимистический" и "пессимистический", но во всех случаях воевать Украина будет сама. А если кто-то поможет, это ничего не изменит. Москве некуда отступать, и никакие издержки не станут препятствием для принуждения Украины и Запада к миру – на российских условиях. И все же не следует забывать об августовском бегстве войск США и НАТО из Кабула, чтобы эта катастрофа не повторилась в Киеве.Талибан - организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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