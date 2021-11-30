Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/ministr-po-nalogam-i-sboram-otchitalsya-o-rezultatakh-raboty-s-nachala-goda-1036539656.html
Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось во вторник, 30 ноября. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T16:00+0300
2021-11-30T17:01+0300
в абхазии
новости
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036539612_370:374:3072:1894_1920x0_80_0_0_5148b61efaaf362bf998ca73df05e0ee.jpg
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба отчитался об итогах работы ведомства за 11 месяцев 2021 года на заседании правительства во вторник 30 ноября."На сегодняшний день мы имеем выполнение годового плана. В течение нынешнего финансового года план увеличивался. С учетом увеличения в текущем году, план составляет 2 миллиарда 966 миллионов, на текущую дату фактических средств поступило в бюджет более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, что говорит о полном выполнении годового плана, но для нас это не повод для того, чтобы сбавлять обороты", - отметил он.Нанба подчеркнул, что курортный сезон в этом году удался, предприниматели смогли достаточно хорошо поработать. Во исполнение своих обязанностей Министерство по налогам и сборам предприняло ряд организационных мероприятий, внутренних инспекций, сказал министр.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036539612_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_951d75dbf7c9323bbd67059e2d4d8a3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, налоги

Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году

16:00 30.11.2021 (обновлено: 17:01 30.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось во вторник, 30 ноября.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба отчитался об итогах работы ведомства за 11 месяцев 2021 года на заседании правительства во вторник 30 ноября.
"На сегодняшний день мы имеем выполнение годового плана. В течение нынешнего финансового года план увеличивался. С учетом увеличения в текущем году, план составляет 2 миллиарда 966 миллионов, на текущую дату фактических средств поступило в бюджет более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, что говорит о полном выполнении годового плана, но для нас это не повод для того, чтобы сбавлять обороты", - отметил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нанба подчеркнул, что курортный сезон в этом году удался, предприниматели смогли достаточно хорошо поработать. Во исполнение своих обязанностей Министерство по налогам и сборам предприняло ряд организационных мероприятий, внутренних инспекций, сказал министр.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:00Путина хамсы в Абхазии задерживается из-за погодных условий
18:28Срок действия ПЦР-теста в России ограничат 48 часами
17:35СГБ изъяла более 90 майнинг-аппаратов за три дня и раскрыла имена владельцев
17:00Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 декабря
16:47Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины
16:30Путин призвал Украину наладить отношения с Россией
16:00Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
15:50Проекты НПО должны проходить обязательное согласование в МИД Абхазии
15:20Лавров заявил о переброске военной техники стран НАТО к границам России
14:28Экспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза
14:00Косилов о зимнем отдыхе россиян: оживился период новогодних праздников для Абхазии
13:33Министр здравоохранения: эпидобстановка в Абхазии остается достаточно сложной
12:40Лавров: США со всех сторон обложили Россию базами и нагнетают военную истерию
12:07Агрба об антиваксерах: человек должен понимать, что на другой чаше весов есть сложности
11:45Делба назвал сумму, потраченную на борьбу с COVID в Абхазии в 2021 году
11:27Правительство Абхазии утвердило проект республиканского бюджета на 2022 год
10:20Гинцбург назвал сроки разработка вакцины против омикрон-штамма COVID
09:41Вирусолог дал прогноз динамики заболеваемости коронавирусом
09:20Часть Абхазии временно останется без света из-за ремонта линии "Шешелети-1"
09:15Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто