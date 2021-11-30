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Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось во вторник, 30 ноября. 30.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-30T16:00+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба отчитался об итогах работы ведомства за 11 месяцев 2021 года на заседании правительства во вторник 30 ноября."На сегодняшний день мы имеем выполнение годового плана. В течение нынешнего финансового года план увеличивался. С учетом увеличения в текущем году, план составляет 2 миллиарда 966 миллионов, на текущую дату фактических средств поступило в бюджет более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, что говорит о полном выполнении годового плана, но для нас это не повод для того, чтобы сбавлять обороты", - отметил он.Нанба подчеркнул, что курортный сезон в этом году удался, предприниматели смогли достаточно хорошо поработать. Во исполнение своих обязанностей Министерство по налогам и сборам предприняло ряд организационных мероприятий, внутренних инспекций, сказал министр.
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новости, налоги
Нанба сообщил о перевыполнении плана по налогам и сборам в 2021 году
16:00 30.11.2021 (обновлено: 17:01 30.11.2021)
Очередное заседание Кабинета министров Абхазии состоялось во вторник, 30 ноября.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба отчитался об итогах работы ведомства за 11 месяцев 2021 года на заседании правительства во вторник 30 ноября.
"На сегодняшний день мы имеем выполнение годового плана. В течение нынешнего финансового года план увеличивался. С учетом увеличения в текущем году, план составляет 2 миллиарда 966 миллионов, на текущую дату фактических средств поступило в бюджет более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, что говорит о полном выполнении годового плана, но для нас это не повод для того, чтобы сбавлять обороты", - отметил он.
Нанба подчеркнул, что курортный сезон в этом году удался, предприниматели смогли достаточно хорошо поработать. Во исполнение своих обязанностей Министерство по налогам и сборам предприняло ряд организационных мероприятий, внутренних инспекций, сказал министр.